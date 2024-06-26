橫濱高達「YOKOHAMA GUNDAM FACTORY」自展出以來吸引超過175萬人參觀，由於太受歡迎，主辦單位曾將展出日期延長至今年3月31日。而Bandai今日就正式在網上發布宣傳片，透露將於2025年在大阪設立展出「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」，將原先在橫濱展出的高達編號更改，而機體規格和動作都有變動，下文即睇最新動向！
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橫濱高達移至大阪 最新「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」將展出半年
高達迷請注意！橫濱高達將於2025年於大阪展出，選址大阪萬博展的BANDAI場館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」，並將橫濱高達改裝升級，令人十分期待！在最新公布中，高達將更改編號為RX-78F00/E，亦由原本可動高達變成不可動，動作則改為單膝跪地、舉手做出上勾拳的動作，介紹中指出有聯繫宇宙和未來的意義。「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」官網現設有計時器和大家一齊倒數迎接高達，更會在不日開放預約參觀，大家請繼續關注！
GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION
日期：2025年4月13至10月13日
「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」網站