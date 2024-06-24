Tatcha x 港麗酒店日式下午茶 親嘗泡茶樂趣/送淨肌修護套裝

香港港麗酒店樂聚廊與護膚品牌Tatcha首度合作，由即日起至８月31日推出季節限定的「和風夏抹」下午茶。酒店廚藝團隊以Tatcha的全新抹茶潔面產品——淨肌控油抹茶潔面啫喱為靈感，並將當中成分如日本京抹茶、日本艾草、日本薏米等結合至甜點及鹹點，和洋融合，配上即泡京都綠茶，創造出具日式風情的下午茶，抹茶控不要錯過！

全新淨肌控油抹茶潔面啫喱可迅速轉化為泡沫，潔膚時不會抽乾水分，暢通毛孔同時修復保濕屏障，重塑水油平衡。其保濕控油功效更可根源解決脫妝問題，減少因油脂分泌過多而引起的浮粉和脫妝問題，令底妝更持久。

不少酒店都曾與護膚品牌合作推出下午茶，不過日式風格就較少見，今次的聯乘下午茶無論是食物及擺盤都充滿和風優雅，在日式竹蓆上整齊排列出各式美點。日本京抹茶富含抗氧化物，糕餅主廚特意於甜點中加入抹茶元素，精緻可口，更具美顏功效。樹葉形狀的綠茶慕絲蛋糕小巧別緻，表層擠上綿滑綠茶忌廉並綴上綠葉，內層有抹茶脆脆增添口感，入口微甘有餘韻；茶壺造型的艾草雲呢嗱泡芙可愛吸睛，糕餅主廚把艾草葉混入吉士醬中，美味健康，亦與淨肌控油抹茶潔面啫喱含日本艾草成分相呼應。

和風綠茶大福

石春朱古力蛋糕幾可亂真，外層如潑墨般的花紋充滿藝術感；以日式陶瓷杯盛載的椰子薏米布甸絲甜滑溜，軟滑甜美之中有嚼口；大福是日本經典的和菓子，日式下午茶當然少不了和風綠茶大福，軟糯外皮加上清新綠茶餡，甜度適中。

特色鹹點亦配搭講究，選取不同海鮮，例如蟹肉青蘋果沙律小圓餅酸甜醒胃；黑白相間的龍蝦三文魚籽三文治鹹鮮味美，龍蝦肉搭配粒粒分明的魚籽，油脂與細膩風味在舌尖迸發。下午茶不可缺的經典英式鬆餅有原味鬆餅及綠茶鬆餅，後者獨具茶香韻味，均由酒店糕餅師每日新鮮烘製，伴以紅豆醬、柑橘柚子果醬及德文郡忌廉，齒頰留香。