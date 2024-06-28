THE WHOO 后期間限定店 林宥嘉來港分享護膚秘訣

韓國尊貴護膚品牌THE WHOO 后，結合韓國宮廷文化智慧及現代科學，推出全新升級版「秘貼」系列。品牌最近於尖沙咀海港城海運大廈設立期間限定「NAD+ 晝夜修護體驗館」，更特別邀請神秘嘉賓林宥嘉(Yoga)出席與香港粉絲近距離見面，同時分享護膚之道。

林宥嘉以一身型格紳士黑白色套裝出席活動

平日早晚要轉用不同護膚品，預防和修護又需要不同產品，如此複雜的確會令人卻步。全新升級秘貼系列主打不分晝夜修護肌膚，預防同時修復肌膚老化危機。 隨著肌膚衰老，體內的NAD＋不斷減少，令肌膚的平衡循環狀態受影響。抗衰老護理的關鍵在於修復肌膚流失的NAD＋，升級秘貼系列使用預防肌膚老化的核心成分NAD Power24，含有為細胞提供生存能量的99%純度 NAD+，有效延緩肌膚衰老、修復肌膚屏障、提升肌膚彈性、再生力及防禦力，使細胞回復健康狀態，全面抵抗歲月留痕。

「被幸福的滋潤感包圍」 林宥嘉以一身型格紳士黑白色套裝出席活動，一露面即以標準的廣東話打招呼。最近輾轉忙碌於巡迴演唱會的宥嘉在活動中毫不顯疲態，並表示最近開始體驗The WHOO秘貼系列，「秘貼煥能修護精華的主要成分NAD Power24，為肌膚注入抗老關鍵成分NAD+，令肌膚細胞補充能量，24/7持續激活肌膚，做到預防同時修復肌膚老化危機！」他更直言：「使用了秘貼產品後由內而外都感覺被幸福的滋潤感包圍」，說完宥嘉更掛上甜蜜迷人的微笑，引起現場粉絲陣陣尖叫。