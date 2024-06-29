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科技
2024-06-29 11:55:23

小米之家銅鑼灣店今開幕　5款新出抵買家品手機推介

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小米今日一口氣推出5件性價比超高的新家品，值得入手。

小米今日一口氣推出5件性價比超高的新家品，值得入手。

小米之家銅鑼灣怡和街店今日正式開幕，推出多項優惠。

小米之家銅鑼灣怡和街店今日正式開幕，推出多項優惠。

小米之家銅鑼灣怡和街店今日正式開幕，是香港首間兩層高、以「銷售+服務」一體化的地舖，G/F以產品陳列為主，提供過百款小米產品。今日小米順勢推出5件性價比超高的全新家品及手機，不妨到場看看。

Xiaomi掃地機器人S20外型小巧吸力不俗，更是系列中最便宜機型。 Xiaomi掃地機器人S20的LDS雷射導航系統可快速辨識房間布局。

最平掃拖機器人

Xiaomi掃地機器人S20為系列中最平型號，外型小巧，擁有5,000Pa的強大吸力，內置3200mAh電池及LDS雷射導航系統，能快速辨識房間布局，擬定鋸齒形或Y形清潔路線，模擬人工清潔。有黑白色可選，售價只需$1099相當抵買。

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Xiaomi空氣淨化器4 Compact能高效過濾花粉、寵物皮屑和各種過敏原。 ​​Xiaomi空氣淨化器4 Compact無論放置於地上或桌上，都不會佔據過多空間。

小巧型空氣淨化器

Xiaomi空氣淨化器4 Compact為桌上型體積，採用流線圓柱形設計，可360°進氣。擁有TUV萊茵「過敏護理」認證，提供高達230m³/h的CADR值，能高效過濾99.97%細至0.3微米的顆粒，有效抵抗花粉、寵物皮屑和其他過敏原，適合放置於172至290呎的臥室。

可透過四色指示燈，即時進行空氣品質監測，支援Mi Home App、Google助理及Alexa，內置超靜音、高效節能的無刷直流馬達，睡眠時運轉噪音低至20dB，建議零售價為$499。

Xiaomi智能氣炸鍋5.5L的可視窗口方便檢試烹煮過程。 Xiaomi智能氣炸鍋5.5L有100多種獨家食譜。

新設計智能空氣炸鍋

Xiaomi智能氣炸鍋5.5L獎採用全新設計，特設6.8吋可視窗口，無需取下鍋蓋，即可監控烹飪狀態。最高溫度為220°C，能高效烘焙和鎖住汁液，做出外脆內軟的食物，亦具備30分鐘自動升溫及保溫功能。

擁有100多種獨家食譜，只需連接Mi Home或Xiaomi Home應用程式，利用手機追蹤食材和烹飪進度。內置高溫脫脂功能，減少脂肪和油脂高達88.3%，更加健康，建議零售價為港幣$499。

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Xiaomi電磁爐Lite內置2100W快速加熱，而且傳熱均勻。

Xiaomi電磁爐Lite內置2100W快速加熱，而且傳熱均勻。

$300有找電磁爐

Xiaomi電磁爐Lite內置2100W快速、高功率加熱，擁有雙層線圈設計，傳熱均勻。同時備有調節火候旋鈕，透過能量顯示器，可隨意調教溫度，烹煮不同類型美食，建議零售價為$279。

Redmi 13C 5G有6.74吋90Hz螢幕，支援5G上網。

Redmi 13C 5G有6.74吋90Hz螢幕，支援5G上網。

5G中階手機

全新的中階手機Redmi 13C 5G，擁有6.74” 90Hz超流暢大螢幕，採用Mediatek Dimen-sity 6100+處理器，內置升級版的5,000萬像素主攝鏡頭、200萬像素微距鏡頭和500萬像素前置鏡頭，同時更支援最高1TB的擴展儲存空間，5000mAh電池支持18W有線快充。提供星夜黑、星爍白和夜暮藍、8+256GB的版本，建議售價為$1399。

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