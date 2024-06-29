小米之家銅鑼灣店今開幕　5款新出抵買家品手機推介

小米之家銅鑼灣怡和街店今日正式開幕，是香港首間兩層高、以「銷售+服務」一體化的地舖，G/F以產品陳列為主，提供過百款小米產品。今日小米順勢推出5件性價比超高的全新家品及手機，不妨到場看看。

最平掃拖機器人 Xiaomi掃地機器人S20為系列中最平型號，外型小巧，擁有5,000Pa的強大吸力，內置3200mAh電池及LDS雷射導航系統，能快速辨識房間布局，擬定鋸齒形或Y形清潔路線，模擬人工清潔。有黑白色可選，售價只需$1099相當抵買。

小巧型空氣淨化器 Xiaomi空氣淨化器4 Compact為桌上型體積，採用流線圓柱形設計，可360°進氣。擁有TUV萊茵「過敏護理」認證，提供高達230m³/h的CADR值，能高效過濾99.97%細至0.3微米的顆粒，有效抵抗花粉、寵物皮屑和其他過敏原，適合放置於172至290呎的臥室。 可透過四色指示燈，即時進行空氣品質監測，支援Mi Home App、Google助理及Alexa，內置超靜音、高效節能的無刷直流馬達，睡眠時運轉噪音低至20dB，建議零售價為$499。

新設計智能空氣炸鍋 Xiaomi智能氣炸鍋5.5L獎採用全新設計，特設6.8吋可視窗口，無需取下鍋蓋，即可監控烹飪狀態。最高溫度為220°C，能高效烘焙和鎖住汁液，做出外脆內軟的食物，亦具備30分鐘自動升溫及保溫功能。 擁有100多種獨家食譜，只需連接Mi Home或Xiaomi Home應用程式，利用手機追蹤食材和烹飪進度。內置高溫脫脂功能，減少脂肪和油脂高達88.3%，更加健康，建議零售價為港幣$499。

$300有找電磁爐 Xiaomi電磁爐Lite內置2100W快速、高功率加熱，擁有雙層線圈設計，傳熱均勻。同時備有調節火候旋鈕，透過能量顯示器，可隨意調教溫度，烹煮不同類型美食，建議零售價為$279。

Redmi 13C 5G有6.74吋90Hz螢幕，支援5G上網。