華為HUAWEI MatePad 11.5”S最新平板電腦　紙感筆觸＋自家GoPaint繪畫軟件

早前在華為發布會中已率先曝光的HUAWEI MatePad 11.5”S （PaperMatte Edition），即將於香港開售。採用新一代 HUAWEI PaperMatte柔光屏，畫面更清晰舒適，而且有紙感般的閱讀和寫繪體驗。平板支援華為專研的GoPaint專業繪畫軟件，帶來超過100種筆刷效果，準確還原多種藝術媒材質地，非常適合創作繪圖。
新一代屏幕清晰舒適
HUAWEI MatePad 11.5”S的11.5吋為3:2屏幕比例，支援新一代HUAWEI PaperMatte屏幕技術，通過納米級防眩光蝕刻技術及納米級磁控光學塗層，減低屏幕表面反射率降低到2%以下，消除99%的干擾光；即使在高光的環境下都可清晰和舒適地閱讀和觀看。
紙感寫繪體驗
HUAWEI PaperMatte柔光屏技術深入至納米結構，表面呈現出細緻紋理，配合第三代HUAWEI M-Pencil使用，帶來類似鉛筆在紙張上摩擦的柔和阻力感。平板亦兼顧紙感閱讀體驗，支援「色彩模式」，通過專有演算法調整屏幕亮度、色調和色溫之間的映射關係，觀看體驗佳同時保持眼睛舒適感。
高刷新率屏幕顯示
屏幕支援高達144Hz刷新率以及2.8K高解像度，因應使用場景自動調節刷新率（30Hz至144Hz），流暢省電。產品獲SGS低視覺疲勞2.0優質性能認証，以及德國TUV Rheinland硬件級低藍光認証、無頻閃及無反射認証，有一定護眼作用。
支援應用及擴充硬件
HUAWEI Notes新增「筆記回放」功能，可使用筆記錄音功能並記下要點，並播放相應的會議音訊。HUAWEI Notes亦支援全新快捷手勢，做筆記時用套索選取文字並變更顏色，有效整理工作和學習內容。配合HUAWEI M-Pencil （第三代） 和全新智能磁吸鍵盤使用，可以當手提電腦般使用。
自家專業繪畫軟件
華為自行研發的GoPaint專業繪畫軟件，支援超過100種筆刷效果，可繪製多種風格，包括繪本、數碼素描、塗鴉等。用戶亦可以導入自製筆刷並加以編輯，自製心水筆刷組合。採用嶄新技術，有效逼真地呈現各類媒材質地，包括油畫布、水墨、粗糙水彩、細緻水彩等藝術領域的特有質地，致似真實繪畫效果。
支援多圖層、低延遲和高幀率
GoPaint搭載華為方天繪畫引擎，帶來專業級渲染、快速合成和高效利用存儲空間的能力，創作更有效率。在高負載下例如多圖層或大畫布，也能達到120 fps的幀率。HUAWEI M-Pencil （第三代） 是首款具有1萬以上壓感等級的手寫筆，繪畫精準細膩，支援新的壓感曲線功能，專業用戶亦可根據習慣進行調整。
多項智能工具
曲線修正工具令線條更美觀，筆畫結束時短暫停頓即能快速形成三角形、矩形等十餘種形狀，保留原筆觸紋理細節。內置的「柳葉」筆刷能廣面塗色、勾勒素描線稿，以及擦除筆觸，在繪製漫畫或插圖時更方便。GoPaint提供四款特製色卡，主題包括「清爽」、「煥然」、「人物」和「風景」，每個主題包含30種專業選色可畫出多變畫風。
HUAWEI MatePad 11.5”S （PaperMatte Edition） 將於7月8日起於HUAWEI沙田新城市廣場體驗店、1010、csl.、HKT、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧及衛訊發售，備有羽砂紫及深空灰配色，建議零售價為$3388。購買即送HUAWEI M-Pencil （第三代） 星閃筆，價值$699，數量有限送完即止。