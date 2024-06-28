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科技
2024-06-28 04:29:57
日報

DENZA 九龍灣旗艦店開幕 電動七座MPV D9右軚版本亮相

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DENZA D9

全港首間DENZA旗艦店於九龍灣企業廣場開幕，展出旗下DENZA D9。

DENZA D9

右軚版本電動七人車DENZA D9，外形豪華型格。

DENZA香港總代理富騰汽車開設的首間DENZA旗艦店現已於九龍灣開幕。佔地超過15,000平方尺，首款抵港開售的車型為DENZA D9，旗艦級純電動豪華七座MPV，相信不少家庭及商務客都會有興趣。
 

DENZA Z9GT

開幕時展出在香港首度亮相的全新豪華房跑車DENZA Z9 GT。

豪華電動七人車

DENZA旗艦店位於九龍灣企業廣場三期地下，逾15,000平方尺的空間以現代簡約風格設計，兩層高落地玻璃外牆，室內空間通透明亮。店舖空間劃分了車輛展示區，V2L場景展示區，兩個 VIP貴賓會客室與及新車交付區等。

現場展出右軚版本DENZA D9，設有尊貴型前驅版本與及旗艦型四驅版本。車身長度超過5.2米、最大馬力達275kW(約369匹)、峰值扭力達470Nm的大型豪華eMPV，配備永磁同步電動摩打及由比亞迪集團研發的刀片電池，電池容量為103kWh，續航距離可長達600公里，而且0至100 km/h加速只需6.9秒，七人車加速都媲美一般電動SUV。

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DENZA D9

車廂寬敞豪華，中排大班椅扶手有多功能雙液晶屏操控座位。

DENZA D9

DENZA D9車內設備齊全，包括15.6吋中控懸浮顯示屏及10.25吋嵌入式LCD 3D儀表板。

內櫳配置齊全

車廂內配置設備亦豐富，旗艦型四驅版本全車配以高級NAPPA真皮座椅，中排環抱式座椅提供10段式按摩功能及6段式可調節睡眠頭枕，智能多媒體系統配合14組Dynaudio揚聲器，帶來頂級娛樂體驗。還有3個50W手機無線充電、6個USB介面，冷氣配備CN95高效過濾器帶活性碳及PM2.5綠淨系統配負離子空氣清淨器等。

電池終身保用

DENZA D9配備了一系列高階智慧駕駛輔助系統，包括全速自適應巡航、前後碰撞警示、 車道保持輔助等。廠方亦會為電動車提供電池終身保用，車主享受無後顧之憂。預售半年已經錄得超過600張訂單，預計於今年第四季開始交付。一換一計劃下尊貴型意向售價為$668,350起、四驅旗艦型則為$753,350起。
 

查詢：2895 7300

DENZA
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