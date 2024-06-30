Vision Pro專用app推介　兩款重要原生app暫未登場（內附連結）

Apple Vision Pro在香港上市3日，果粉如果已入手的話，當然要試試App Store逾2,000款專為Vision Pro而設計的app，另外亦有逾150萬款相容iOS和iPadOS的app可使用，以及更多與「Mac虛擬顯示器」無縫配合的Mac app，以下推介幾個必裝專用app。
迪士尼3D電影
人氣串流服務Netflix以及YouTube，原生app現時未正式登場，因此要煲劇及睇戲的話，就要使用《Disney+》。App內提供多套3D電影，可以完全感受家庭3D影院體驗。
必玩專用遊戲
用Vision Pro打機，也有大量遊戲app，包括《Puzzling Places》、《ToyBoom Playground》、《Beat Punch: 節奏拳擊》和《Blackbox for Vision》等。
音樂藝術創作
音樂及藝術創作app有《djay》、《AirDraw - Finger Paint》，提供沉浸式的創作體驗，盡情發揮創意。
其他可體驗空間計算威力的app還有《Art Universe》、《INSIGHT HEART》和《3D地圖&山峰辨識-Peak Visor》。即日起至7月2日，為Apple ID增值可獲得額外10%增值獎賞，詳情可在App Store連結查閱。