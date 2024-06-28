Vision Pro香港正式開售　實試30分鐘免費體驗、4個使用貼士

Apple Vision Pro今日6月28日正式於香港上市，果迷可以先試後買。

Vision Pro今日6月28日正式於網上商店、Apple Store app及Apple Store專門店開售，今早已有不少果迷準時於早上8時試用買機，全線分店均有展出這部這部空間計算裝置，店內有限量現貨可即場購買。Vision Pro強大功能不再在此重覆，記者實試過一對一個人Vision Pro示範體驗，認為值得預約才決定入手與否。

一對一個人Apple Vision Pro示範體驗即日起在香港全線Apple Store提供。

Vision Pro免費試機 一對一個人Vision Pro示範體驗即日起在香港全線Apple Store提供，只需在Apple Store app內預約時間即可，完全免費而且不限次數，每次試用不同功能也可。每節約30分鐘，可以試用各種基本或自己有興趣的功能，截至現時可預約7月1日，亦不時會放出即日時段。

30分鐘速試 體驗時Apple團隊成員會先為你使用App去量度面形尋找合適尺寸，再教你佩戴上裝置。第一感覺是有點重，可用頭帶自行微調，最重要是不漏光，才不會影響視野。同時會學習使用眼球當Trackpad去控制，同時設定Optic ID，以及點按、擠按及拉大3個主要操控手勢。初時不太習慣，需要時間慢慢適應，但也算容易上手。 30分鐘內可以根據個人喜好探索空間計算的一系列功能，包括觀看全景照片及影片、影院體驗、使用App Store等。畫面及聲效沉浸驚艷，尤其是全景相片包圍自己的視覺效果，不能與一般VR裝置相提並論，而且背景光暗的調節、環境效果等亦有趣好玩。壓軸更有一條相當精彩的Apple Immersive Video短片可供欣賞，為免劇透就不公開細節了，反而以下小貼士可以留意。

必要試啱尺寸 雖然大家已習慣在網上訂購Apple產品直接送貨，但強烈建議購買Vision Pro要親身到店舖試戴。因為裝置其實有多個尺寸，頭帶有大中小之分，遮光環的頭圍及鼻托等都有不同大小，以完全貼合頭形及面形。長時間使用如工作建議使用雙圈頭帶，重量較為平均分布；否則可使用單圈編織頭帶。 使用Vision Pro舒適度相當重要，Apple Store有專人可以協助調整尺寸，而且可以試到合適為止。即使是網購，亦可以在14日內回到Apple Store再作調整。

四眼可以使用嗎？ Vision Pro預了用家裸眼使用，因此有近視、老花或散光需要佩戴眼鏡的用家，可以額外配上一對個人化的蔡司光學插片。鏡片包裝有二維碼，記錄下用家的視力，使用時掃瞄並放入裝置內，Vision Pro就會自行調校，鏡片亦可隨時拆除，方便用家戴隱型眼鏡使用。光學插片價錢由$749起，近視深度暫時沒有上限，反而太淺近視就建議不需特別配備。