半年結在即，本報將推5大專題探討下半年的不同範疇的投資焦點，打頭炮邀請6位投資專家推介下半年的潛力股，當中有4隻港股兩隻美股，並可從中窺探到未來半年利率見頂、地緣政局及科技股等議題，將成市場焦點。(下半年焦點專題五之一)



唐牛 (投資版專欄作家)

德林國際(1126) 買入價：4.3元 目標價：5.2元 止蝕價：3.9元 推介原因：德林主要從事設計、發展、製造及銷售塑膠手板模型、毛絨玩具、防水布罩及注塑產品，迪士尼及Funko皆屬其長期客戶。現價市盈率不足4倍，息率近13厘，加上現金水平高，攻守兼備。

溫鋼城 (iFAST Global Markets投資總監)

神奇七俠ETF(MAGS) 買入價：42.5美元 目標價：48美元 止蝕價：38.5美元 推介原因：人工智能熱潮方興未艾，市場資金高度集中美股的七大科技股，而相關企業業績亦未讓市場失望，估值比較2000年科網熱潮仍不算貴，預期未來可進一步破頂。（旗下客戶涉及相關權益）

植耀輝 (耀才證券研究部總監)

ASMPT(522) 買入價：95元 目標價：110元 止蝕價：90元 推介原因：投資者對半導體板塊前景看法仍樂觀，加上ASMPT(522)新增訂單按季增加17%，當中先進封裝需求仍殷切，另外該股在90元關口的支持力強勁，值得等調整時吸納。

鄺建揚 (中原資產管理聯席董事)

香港寬頻(1310) 買入價：2.45元 目標價：3.5元 止蝕價：2.08元 推介原因：下半年美國聯儲局或展開減息周期，有望帶動傳統收息股估值。而公司受惠融資成本見頂回落，業務表現得以改善，有機會出現「戴維斯雙擊」。另外，公司有賣盤的憧憬，增加持貨的值博率。

梁樹德 (佛系股評)

中信國際電訊(1883) 買入價：2.5元 目標價：3.3元 止蝕價：2.3元 推介原因：防守穩陣收息股，旗下澳門電訊網獲續牌1年消除不明朗。派息連增十年，現股息率近10厘。10周線暫有支持，跌穿或試2.3元。憧憬內地取消港股股息稅，以股息率7至8厘計上望3.2至3.6元。

蘇沛豐 (金馬資本管理交易策略師)