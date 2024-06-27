BIZ勝派丨拯救「過期食物」 透過Airwallex環球支付 年慳6位數字交易費 剩食零售商GreenPrice更專注推廣惜食文化

GreenPrice共同創辦人 韓駿謙Terence(右)與蘇漢熏Ben。

社會提倡各位不要做「大嘥鬼」，但「過期」食物都照食落肚，又是否等於「食壞人」？對於GreenPrice共同創辦人韓駿謙Terence與蘇漢熏Ben來說，認為要糾正大眾對「過期」的觀念，即使超過「最佳食用日期」仍可食用。透過建立「剩食超市」，GreenPrice在世界各地採購高品質「過期」食物，為消費者帶來另類體驗。然而要拯救這些環球剩食，箇中涉及不同貨幣匯兌及交易費用，增加經營成本，窒礙企業成長。可幸GreenPrice通過環球支付平台Airwallex的幫助，利用它整合處理不同貨幣結算的能力，令他們年慳近6位數字交易手續費之餘，也間接提升環球供應商對他們的信任，讓其更專注業務發展，推廣惜食文化。

誤解「最佳食用日期」 港人每年浪費逾億件食品 食物銀行都會接受已過「最佳食用日期」的食物捐贈，Terence指香港人普遍會將「最佳食用日期」(best before)理解成「此日期前食用」(used by)，只要一過時限便丟棄。「據統計每年香港人就浪費了約1.55億件食物。」他續指所謂「最佳食用日期」意即在該日期前，食物能夠保有「食用的最佳品質」。「只要保存得宜，仍可進食但鮮度、質感等或有所折扣而已，食用後基本上不影響身體。」 為了鼓勵社會減少浪費，並同時為消費者帶來更實惠的選擇，Terence夥同伴在海外考察後，發現這類「剩食超市」在歐美等地相當流行，故決心引進概念開設了GreenPrice，除搜羅本土各式「過期」食品外，亦嘗試從海外採購很多香港沒有販賣的產品，為顧客帶來新意。現時GreenPrice在港開設11間實體門店，並採用更透明的「電子標價牌」系統，將貨品產地、原訂最佳食用日期和售價顯示，當貨品一旦「過期」，標價系統即自動減價，毋須人手調整，一目了然。

多幣種支付 節約環球進貨成本 在開拓GreenPrice業務過程中，Ben表示最大挑戰莫過於在不同國家購入貨品時的國際匯款問題。他舉例，「特別是採購這些best before食品，每次無法大規模入貨，變相令交易次數增加；然而這些貨款多以美元、澳元、新加坡元、日元和韓圜結算，如採用傳統銀行交易，便要收取高昂的國際匯款費用。」他續指小數怕長計，連同兌率換算的損益，每個月這些成本便要花上5位數字，對於營運成本有限的他們來說，連帶影響進貨能力。「幸好Airwallex成為支撐我們運作的轉捩點，比起傳統銀行交易費用，運用他們的全球匯款平台，每次貨單僅收取幾元，大幅節省99%換匯及海外交易手續費，一年省近6位數字！」他續指會將資金撥歸發展基金，以便企業長遠穩健成長。