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財經
2024-06-24 17:33:05

企業放榜｜耀才去年少賺一成 末期息33仙

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企業放榜｜耀才去年少賺一成 末期息33仙

耀才每股末期息派33仙，少34%；圖左起為耀才證券執行董事兼主席葉茂林及執行董事兼行政總裁許繹彬。(資料圖片)

耀才證券(1428)公布去年底止全年純利約5.59億元，按年少一成；收入8.46億元，減4%；利息收入2.95億元，大增49.8億元；每股盈利32.93仙；每股末期息33仙，少34%

集團期內孖展融資利息收入3.92億元，大升41.6%，惟日均孖展借貸挫9.8%，至54.3億元，收入大升主要受惠香港銀行同業拆息(HIBOR)上升帶動；證券經紀收入2.32億元，大減30.1%；香港期貨及期權經紀收入1.22億元，挫9.9%

客戶數目增近3%

耀才指，截至3月底止客戶戶口數目已達約56.26個，按年多2.7%，年內新開立戶口約1.48萬個。

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集團指，雖然去年純利減一成，惟反觀港交所(388)年度市場總交易額約為23.78萬億元，按年下跌約 19.6%，可見集團的盈利情況比市場更為優勝。耀才又指，本港市場在面對前所未見的挑戰時，展現出強勁的抗逆力，集團深信儘管香港經濟現正處於前所未見的水深火熱，但香港始終是克服及化解危機能力最強的地方，國際金融中心的地位相信仍是不可取代。集團又指，相信投資者對環球金融產品的興趣與日俱增，因此會持續開拓更多環球金融產品，以滿足市場需要，從而鞏固在業界的領先地位。

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