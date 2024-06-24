企業放榜｜耀才去年少賺一成 末期息33仙

耀才證券(1428)公布去年底止全年純利約5.59億元，按年少一成；收入8.46億元，減4%；利息收入2.95億元，大增49.8億元；每股盈利32.93仙；每股末期息33仙，少34%。
集團期內孖展融資利息收入3.92億元，大升41.6%，惟日均孖展借貸挫9.8%，至54.3億元，收入大升主要受惠香港銀行同業拆息(HIBOR)上升帶動；證券經紀收入2.32億元，大減30.1%；香港期貨及期權經紀收入1.22億元，挫9.9%。
客戶數目增近3%
耀才指，截至3月底止客戶戶口數目已達約56.26個，按年多2.7%，年內新開立戶口約1.48萬個。
集團指，雖然去年純利減一成，惟反觀港交所(388)年度市場總交易額約為23.78萬億元，按年下跌約 19.6%，可見集團的盈利情況比市場更為優勝。耀才又指，本港市場在面對前所未見的挑戰時，展現出強勁的抗逆力，集團深信儘管香港經濟現正處於前所未見的水深火熱，但香港始終是克服及化解危機能力最強的地方，國際金融中心的地位相信仍是不可取代。集團又指，相信投資者對環球金融產品的興趣與日俱增，因此會持續開拓更多環球金融產品，以滿足市場需要，從而鞏固在業界的領先地位。