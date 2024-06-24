企業放榜｜耀才去年少賺一成 末期息33仙

集團指，雖然去年純利減一成，惟反觀港交所(388)年度市場總交易額約為23.78萬億元，按年下跌約 19.6%，可見集團的盈利情況比市場更為優勝。耀才又指，本港市場在面對前所未見的挑戰時，展現出強勁的抗逆力，集團深信儘管香港經濟現正處於前所未見的水深火熱，但香港始終是克服及化解危機能力最強的地方，國際金融中心的地位相信仍是不可取代。集團又指，相信投資者對環球金融產品的興趣與日俱增，因此會持續開拓更多環球金融產品，以滿足市場需要，從而鞏固在業界的領先地位。