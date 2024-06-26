內地母嬰護理公司聖貝拉Saint Bella向聯交所遞上市申請｜IPO新股

內地母嬰護理集團聖貝拉（Saint Bella）周三（6月26日）向香港聯交所遞交首次公開招股（IPO）上市申請。公司於IPO前，獲多名戰略股東支持，包括騰訊、中國人壽、Mirae Asset、太古地產、新鴻基公司及高榕資本等。
聖貝拉Saint Bella去年實現扭虧為盈
聖貝拉Saint Bella在招股書上指，集團在2023年錄得營業收入5.6億元人民幣，較2021年上升1.16倍，包括月子中心業務、家庭護理服務及女性健康功能性食品業務的各業務線均有所增長。
毛利方面，聖貝拉Saint Bella在2023年時錄得2.05億元人民幣，較2022年增長45%；毛利率由2022年的29.9%，增長至2023年的36.5%。
聖貝拉Saint Bella指，得益於業務持續增長、毛利率改善以及運營效率提升，集團去年實現扭虧為盈，2023年經調整利潤報2,080萬元人民幣，2022年則錄得經調整虧損4,460萬元人民幣。
目前聖貝拉Saint Bella的母嬰護理中心業務，遍布於内地18個一線及二線城市，近年亦先後進軍香港、新加坡及美國市場。2021年，集團曾與新世界（017）旗下醫療健康業務Humansa簽定戰略合作協議，以拓展粵港澳大灣區母嬰護理產業，創新坐月護理服務理念。