內地網約車平台「嘀嗒出行」（2559）於周五（6月28日）首日掛牌，該股開報5.23元，較上市價6元，低12.8%。該股曾5次向聯交所遞交IPO，最終3月時向聯交所遞交申請，並成功上市。

集團董事長宋中傑同日於上市儀式上表示，在香港主板掛牌上市，是公司發展歷程中的一個重要里程碑，更是一個全新起點。他又稱，集團將以更堅定的信念、更創新的思維、更拼搏的精神繼續前行；加倍努力為社會、用戶、股東和員工創造更大價值，更早實現「讓路上沒有空座」的願景。