內地網約車平台「嘀嗒出行」（2559）於周五（6月28日）首日掛牌，該股開報5.23元，較上市價6元，低12.8%。該股曾5次向聯交所遞交IPO，最終3月時向聯交所遞交申請，並成功上市。
集團董事長宋中傑同日於上市儀式上表示，在香港主板掛牌上市，是公司發展歷程中的一個重要里程碑，更是一個全新起點。他又稱，集團將以更堅定的信念、更創新的思維、更拼搏的精神繼續前行；加倍努力為社會、用戶、股東和員工創造更大價值，更早實現「讓路上沒有空座」的願景。
此前外電引述消息報道，該股擬以每股6元定價，集資約3,000萬美元（折合約2.34億港元），預期於6月28日上市。嘀嗒出行發行3,909.1萬股，一成為香港發售股份，每手500股，中金公司、海通國際和野村國際為其聯席保薦人。
「嘀嗒出行」表示，擬將所得款項淨額中，約50%用於擴大用戶群並加強營銷和促銷活動；約35%用於提升技術能力及提升安全機制；及約15%用於增強變現能力。該股2月時，中國證監會日前發布「嘀嗒出行」境外發行上市的備案通知書，指嘀嗒出行計劃來港上市，擬發行不超過1.94億股的境外上市普通股。
【6月28日更新】
內地網約車平台「如祺出行」通過聯交所上市聆訊｜IPO新股
嘀嗒出行去年扭虧為盈
根據最新初步招股資料顯示，截至2023年12月31日，嘀嗒出行在全國366個城市提供基於App的順風車平台服務，擁有約1,560萬名認證私家車車主，去年全年交易總額達約90億元（人民幣，下同），其中出租車網約交易總額近2.24億元。
去年度該公司錄得收入約8.15億元，按年增長43.2%，年內扭虧為盈，錄利潤逾3億元，對比2022年度虧蝕約1.87億元。非國際財務報告準則下，嘀嗒出行去年經調整利潤淨額為2.25億元，按年增長1.66倍。
嘀嗒出行第4次衝擊香港IPO
據港交所網站，嘀嗒出行於2023年8月30日遞交招股書。這是嘀嗒出行繼2020年10月8日、2021年4月13日、2023年2月20日之後，今次為第4次衝擊香港IPO。
據嘀嗒出行的財務表現，2020年、2021年及2022年，嘀嗒出行分別達到收入7.54億元、7.81億元及5.69億元；淨利分別為-21.94億元、17.31億元、-1.88億元。2023年1至6月，收入為3.96億元，淨利為-2.2億元。
嘀嗒出行主營業務可分為三個部分，分別是順風車、智慧計程車服務、廣告服務。其中，嘀嗒出行主營業務為順風車平台服務，收益主要來自於向順風車私家車主收取服務費，截至2023年6月30日，這一服務費的百分比約為10%。根據招股書，以搭乘次數計算，2022年國內順風車市場中，前三大順風車平台市佔率合計為94.3%。