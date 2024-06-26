內地網約車平台「如祺出行」通過聯交所上市聆訊｜IPO新股

由廣汽（2238）及騰訊（700）聯合創立的內地網約車平台「如祺出行」，正式通過聯交所上市聆訊。聯席保薦人為中金公司、農銀國際及華泰國際。
據如祺出行招股書顯示，集團去年收入增58%至21.6億元（人民幣，下同），但去年虧損6.9億元，按年擴大10.5%，過去3年累計蝕近20億元。
旗下Robotaxi服務累計營運逾2萬小時
如祺出行指，其收入主要來自出行服務，比例佔83.9%；其餘是車隊銷售及維修和技術服務，截至去年底，出行服務交易額為27.4億元，按年升52.7%；日訂單量為26.8萬量，按年上升46.8%。另外，如祺出行旗下無人駕駛共享出行車輛履行的網約車服務「Robotaxi」，截至去年底，Robotaxi服務已累計營運20,080小時， 覆蓋545個站點， 完成450,699公里安全試運營里程。
上市前股東方面，公司成立以來曾獲三輪投資，廣汽工業間接持有35.6%股份，為控股股東，其餘股東包括騰訊、小馬智行、三井住友銀行、廣州產投、廣州公交集團等。
另一平台嘀嗒出行料6月尾上市
除「如祺出行」外，近期亦有其他內地網約車平台選擇赴港上市，包括「嘀嗒出行」（2559），該股3月時向聯交所遞交主板上市申請。外電引述消息報道，「嘀嗒出行」以每股6元定價，是招股價5元至7元的中間範圍預計集資2.35億元。