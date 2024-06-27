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財經
2024-06-27 14:40:00

全球最宜居城市2024｜亞洲僅大阪入圍首10位　香港躋身前50位

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全球最宜居城市2024｜亞洲僅大阪入圍首10位　香港躋身前50位

全球最宜居城市2024｜亞洲僅大阪入圍首10位　香港躋身前50位

英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）公布全球宜居指數2024（The world’s most liveable cities）報告，並選出全球最宜居城市，當中亞洲僅日本的大阪入圍首10位；香港則躋身前50位，成為過去12個月內宜居指數升幅最大的城市。

經濟學人智庫的報告對全球173個的宜居程度進行排名，5個評價指標包括穩定性、醫療、教育、文化、環境、基礎設施。

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香港躋身最宜居城市前50位

EIU的報告指，香港由去年的61位，躋身前50位，成為過去12個月內宜居指數升幅最大的城市。報告表示，香港的穩定性及醫療保健方面得分最高；至於被視作香港競爭對手的新加坡，則由去年的34位，上升至今年的26位。

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日本大阪為唯一入圍亞洲城市

報告顯示，奧地利的維也納已連續第三年位居榜首。維也納在五個類別中，有四個類別中均獲得「滿分」，EIU指，由於維也納缺乏重大體育賽事，令該城市在文化和環境方面得分較低。榜單第2位為丹麥的哥本哈根；瑞士蘇黎世則由去年第6位，上升至第3位；澳洲墨爾本由第3位跌至第4位；位於日本的大阪成為唯一入圍的亞洲城市，與新西蘭的奧克蘭並列第9名。

據報告指出，全球平均宜居指數在過去一年僅上升了0.06，為2.90（2023年為2.84）。EIU表示，因調查結束後歐美地區隨即出現內亂事件，或影響明年該區的宜居指數。

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全球最宜居城市2024首十位：

  • 奧地利 維也納（第1名）
  • 丹麥 哥本哈根（第2名）
  • 瑞士 蘇黎世（第3名）
  • 澳洲 墨爾本（第4名）
  • 加拿大 卡加利（共同第5名）
  • 瑞士 日內瓦（共同第5名）
  • 澳洲雪梨（共同第7名）
  • 加拿大 溫哥華（共同第7名）
  • 日本 大阪 （共同第9名）
  • 紐西蘭 奧克蘭（共同第9名）
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