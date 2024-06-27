全球最宜居城市2024｜亞洲僅大阪入圍首10位　香港躋身前50位

英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）公布全球宜居指數2024（The world’s most liveable cities）報告，並選出全球最宜居城市，當中亞洲僅日本的大阪入圍首10位；香港則躋身前50位，成為過去12個月內宜居指數升幅最大的城市。

EIU的報告指，香港由去年的61位，躋身前50位，成為過去12個月內宜居指數升幅最大的城市。報告表示，香港的穩定性及醫療保健方面得分最高；至於被視作香港競爭對手的新加坡，則由去年的34位，上升至今年的26位。

日本大阪為唯一入圍亞洲城市

報告顯示，奧地利的維也納已連續第三年位居榜首。維也納在五個類別中，有四個類別中均獲得「滿分」，EIU指，由於維也納缺乏重大體育賽事，令該城市在文化和環境方面得分較低。榜單第2位為丹麥的哥本哈根；瑞士蘇黎世則由去年第6位，上升至第3位；澳洲墨爾本由第3位跌至第4位；位於日本的大阪成為唯一入圍的亞洲城市，與新西蘭的奧克蘭並列第9名。

據報告指出，全球平均宜居指數在過去一年僅上升了0.06，為2.90（2023年為2.84）。EIU表示，因調查結束後歐美地區隨即出現內亂事件，或影響明年該區的宜居指數。