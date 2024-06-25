全球最貴城市｜香港升至第二位 新加坡蟬聯最昂貴城市　

報告： 高淨值人士消費額有增無減 至於在2024年，按美元計算的價格平均升幅已從2023年的6%放緩至4%。今年商品價格升幅高於服務價格，按美元計算，商品價格平均上升5%，而服務價格則上升4%。儘管各城市的物價繼續上升，但通脹率在過去12個月已逐步恢復至正常水平。 瑞士寶盛亞太區研究部主管Mark Matthews表示，中國和印度的科技實力以及強勁的東南亞經濟，均為亞洲經濟韌性和增長作出貢獻。新加坡的數字經濟複合年增長率達13%，進一步鞏固其作為亞洲主要創新中心的地位。瑞士寶盛研究部主管Christian Gattiker表示，今年的報告顯示出匯率的作用非同小可。以東京為例，其曾經是上世紀90年代超昂貴城市的典型代表，但隨著日圓的穩步貶值，此情不再。 此外，報告又指高淨值人士在物價上升的環境下仍願意消費，而且消費額有增無減，特別是在餐旅（酒店、高級餐飲）以及時裝和配飾方面。高級消費品的價格升幅最大，包括時裝和珠寶，升幅達9.6%。 全球最貴城市2024排名： 新加坡 香港 倫敦 上海 摩納哥 蘇黎世 紐約 巴黎 聖保羅 米蘭