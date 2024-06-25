全球航空公司2024｜SKYTRAX：國泰排名升3位　 卡塔爾航空排第1

國泰奪得「全球最佳經濟客艙」

SKYTRAX指，在2024年「全球最佳經濟客艙」（Economy Class）票選中，國泰航空榮獲第一名，更超越卡塔爾航空，新加坡航空公司則排名第三。除此之外，國泰航空亦被評為「全球最乾淨航空」，以及擁有「亞洲區最佳經濟艙機上餐飲」。

去年第一位的新加坡航空，儘管失落總選第一位，但仍然奪得「全球最佳空中股務員」、「全球最佳頭等艙」、「全球界最佳頭等艙座椅」的世界第一，並在「商務客艙」、「商務客艙餐飲」、「家庭友善程度」被評為亞洲第一。

國泰航空：感謝顧客投下信心一票

對於排名上升3位，國泰行政總裁林紹波表示，國泰航空於備受業界推崇的獎項排名Skytrax和AirlineRatings中，分別從去年的前10名，躍升至今年的前5名，我們感到非常鼓舞。他指，取得這些驕人的成績，彰顯公司不論在空中或地上的服務，均有顯著的躍進，亦是顧客投下信心的一票，非常感謝顧客、同事以及大眾在過去一年來的支持及鼓勵。



他補充，公司不會停下腳步，這些成績將激勵公司繼續為顧客在旅程中的每一個細節提供更優質的服務，而國泰航空會繼續推陳出新，積極求進，直至成為全球第一。