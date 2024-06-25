圍獵日圓｜美元走強 日圓人幣受壓 日圓逼近160關 恐未跌夠

日圓在亞洲時段，一度見過159.93，指向160的心理關口。每百日圓兌港幣也低見4.86。日本財務省負責外滙事務的副大臣神田真人頓時發聲警告，已做好必要時一日24小時全天候干預匯市的準備。他指，如果日圓出現過度的波動，當局將採取適當措施；堅決應對過度或由投機者造成的匯率波動，以免日本的民眾、企業和家庭受到傷害。他又特別指，外匯干預不會與特定的匯率水平掛鈎。

美匯指數升穿105關後持續向上；加上日本上周被美國列為貨幣操控國，市場關注日央行干預匯市的積極性。日圓昨日顯著受壓。美元兌日圓一度逼近160關口，觸發日本官員警告干預，空軍才稍微退卻，但外匯期權倉位顯示，市場仍繼續押注日圓跌未停。

日央行：堅決應對過度波動

在發出入市警告後，日圓急速反彈，最高見159.55；不過，最新又跌見159.52。外電指，神田真人的說話中，強調「過度波動」，令交易員猜測央行的入市指標是過度猛的波幅。

而看淡日圓仍然是交易主流。外匯的期權市場顯示，看日圓兌美元上升的期權金已連跌5日意味交易員仍看跌日圓。另外，根據倉位分析，觸發央行干預的位，可能是在163水平。

人民幣創7個月新低

與此同時，美元強勢也令人民幣受壓。人民幣在岸價(CNY)昨收報7.2618，跌5點子，再創逾7個月低。事實上人民幣中間價已連跌6個交易日。人民幣走弱，雖有助刺激出口，但對本地上市公司內地業務，盈利容易因為匯兌受衝擊。