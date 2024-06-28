大快活去年多賺近13%　受惠港人「減少消費」轉食快餐

大快活（052）公布截至今年3月底止全年業績，集團期內營業額31.37億元，按年升3.7%；純利5,065.7萬元，按年多賺12.9%；每股盈利39.1仙。派末期息30仙，上年同期派末期息40仙及特別息5仙。全年派息41仙，派息比率105%。集團指，因受惠港人「減少消費」轉食快餐所帶動。

期內，大快活指，扣除政府補貼金額140萬元，溢利為4,930萬元；毛利率增加0.1個百分點至8.6%。集團年內開設11間新店，其中7間位於香港、4間位於內地。截至今年3月底，共有182間店舖，其中158間位於香港，24間位於內地；本港同店銷售增長按年增約2%，內地同店銷售增長16%。

大快活指，香港於回顧年度面對樓市下跌、股市表現不濟及就業憂慮，導致增長停滯不前，令疫後迅速復甦的希望落空。訪港旅客人數亦大失所望。集團又指，儘管內地經濟環境不景，但仍持續發展新興大灣區業務，有關業務於年內進展良好，支持集團朝著達致長期盈利的目標邁進。

受惠港人「減少消費」轉食快餐

展望未來，大快活表示，香港及大灣區正經歷經濟下行週期，顧客在等待經濟轉趨明朗期間只能收緊開支。香港更要面對「北上消費」的挑戰，大量港人於週末前往深圳及大灣區度假玩樂，削弱本地消費