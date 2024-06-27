大新7月推首張Mastercard扣賬卡　對發卡量樂觀

大新銀行表示，將於7月推出該行首張Mastercard扣賬卡，以迎合現今客戶的多元生活場景。大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，期望新卡發行「愈多愈好」及對發卡量樂觀，他預計，首年新扣賬卡發卡數可達5位數字以上。

對於選擇此次發行新扣賬卡，鄧子健指出，大新該系列的戶口主打年輕市場、25歲以上客戶，而年輕一代習慣使用扣賬卡消費，加上疫情後消費模式有轉變，普遍習慣用電子支付去消費，故該行亦作適當調整策略而推出新產品。

鄧子健又表示，新扣賬卡可令客人「賺多少少」，如港人喜愛到日本旅行，因此關心日圓匯率，客戶可先於銀行戶口，以該行匯率作即時兌換；他亦以港人「北上消費」舉例，指不需事前兌換人民幣亦能扣數消費，可直接戶口扣賬，並透過Mastercard的系統和按系統自動換匯。他補充，該行回贈最高達1.3%，亦較市面同類產品為高。

大新指，該行扣賬卡為VIP銀行服務及優易理財客戶而設，提供多達11種貨幣，除於本地、海外消費可享回贈，亦可以外幣兌換限價買賣功能，提前鎖定心水外幣匯率，到價時便會自動兌換外幣到戶口。客戶亦可透過手機App內的「扣賬卡專區」，隨時更新個人化設定如消費限額及自行鎖卡等保障安全。