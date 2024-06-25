巴黎奧運｜恒基地產設4大主題推體育活動，支持本地體壇發展。

巴黎奧運即將舉行，恒基地產（012）將舉辦「Breaking New Ground突破恒常界限」活動，以「Inspire、Engage、Play、Cheer」四大主題作推廣，包括聯同香港運動員為中學生舉行暑期體育課程，及後邀請今屆巴黎奧運中國香港代表團部分成員及一眾精英運動員與學生會面，支持本地體育及香港運動員發展。

恒基地產亦將於旗下大型商場舉辦以運動為主題的推廣活動，包括直播奧運重點賽事、運動員相片展覽及分享會等，與香港運動員並肩作戰，帶動全城投入奧運熾熱氣氛。