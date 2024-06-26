恒生指數｜港股收升17點　ATMXJ普遍靠穩

美股隔晚個別發展，晶片巨頭輝達（Nvidia，美：NVDA）反彈逾6%，惟港股低開。恒指低開138點，報17,934點；國指低開46點，報6,417點；科指低開0.43%，報3,639點。
【17:00更新】
港股續於萬八關爭持，恒生指數全日反覆靠穩，收市報18,089點，升17點，全日總成交額952億；科指收報3,689點，升34點；國指升12點，報6,477點。
ATMXJ普遍靠穩，京東（9618） 逆市跌逾1%；網易（9999）收市升逾6%，是表現最好的恒指及科指成份股，該股最新獲批網絡遊戲版號。
晶片股連續兩日上升；醫藥及內需股普遍造好；體育用品股向下。
北水續錄得流入，滬深港通總成交額313.74億，佔大市成交32.97%，合計額度餘額781.36億。
【14:30更新】
恒生指數現報18,133點，升60點；科指升1.32%，報3,703點。
公用股向上，中電（002）股價升3%；煤氣（003）揚0.5%；電能實業（006）升0.6%。
ATM個別發展；蒙牛（2319）今日派息，股價再彈半成，報14.7元。
【10:16更新】
恒生指數現轉升21點，報18,093點；科指升0.69%，報3,680點。
ATM三股先低開，現僅阿里巴巴（9988）轉升。
旺旺（151）股價績後續造好，最新再升7%。
網易（9999）逆市升4%。
米蘭站（1150）宣布以溢價3%發行新股，冀集資最多1,410萬元，股價升逾三成。