恒生指數｜港股收市跌不足一點險守萬八關　全日成交僅964億

港股上周挫逾300點後，今早低開。恒生指數低開122點，報17,906點；科指開報3,671點，跌30點。
【16:40更新】
恒生指數全日反覆，先低開逾百點，最多曾挫238點，其後跌幅收窄並轉升，最後收市跌不足1點。恒指收報18,027點，跌0.8點，全日成交額不足千億，僅964.73億；科指跌0.65%，報3,677點；國指升1點，報6,441點。
內需股逆市造好，百威亞太（1876）及康師傅（322）均升逾3%，同為全日表現最好藍籌股；萬洲國際升（288）升2.9%；海爾智家（6690）升1.8%；蒙牛（2319）升1.3%。
半導體板塊受壓，中芯（981）插3.4%，為全日表現最差藍籌。
醫藥股同樣受壓，國藥（1099）及翰森製藥（3692）跌近2%。
海底撈（6862）CEO辭任，收跌近3%。
【13:33更新】
恒生指數現跌約130點，報17,897點；科指跌1.5%，報3,645點。
內地零售股逆市揚，康師傅（322）升2.4%；百威亞太（1876）及海爾智家（6690）升1.4%。
藥明生物（2269）升3.2%，暫為表現最好藍籌股。
【12:25更新】
恒生指數半日收跌183點，報17,844點，成交533億元；科指跌1.8%，報3,636點。
零售股康師傅（322）逆市升2%。
海底撈（6862）跌近4%破底。上周該企CEO宣布辭任。
ATM跌1至2%。
【10:25更新】
恒生指數跌113點，報17,914點；科指跌0.96%，報3,665點。
橙天嘉禾（1132）復牌，股價破頂高見0.086元，曾升三成，現升24%，報0.067元。橙天嘉和公布以最高約14.3億新台幣，出售全部所持威秀影城約35.7%股權予網銀國際。
恒生系下跌，恒大汽車（708）股價回吐逾5%；恒大物業（6666）跌逾4%。
美的置業（3990）早段曾飆七成，現升68%。美的置業表示，公司計劃剝離房地產開發業務，將房地產開發業務改由私人公司美的建業持有，股東可以選擇收取實物分派，收取1股美的建業股份，或每股收取現金5.9元。