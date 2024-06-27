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財經
2024-06-27 17:17:00

恒生指數｜港股收跌373點　創兩個月新低

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財政預算案2024｜李惟宏：目前加任何稅收對市場都不利　容海恩冀調整外匯基金投資成份振興港股

財政預算案2024｜李惟宏：目前加任何稅收對市場都不利　容海恩冀調整外匯基金投資成份振興港股 (資料圖片)

美元走強，日圓滙價跌至近38年低位、離岸人民幣亦轉弱，創逾七個月最弱，令港股同樣受壓，港股兩日微升62點後，今早倒跌。恒生指數低開143點，報17,946點；科指開報3,666點，跌23點。

【17:16更新】

港股於期指結算日低收，兼創兩個月新低。恒生指數收市報17,716點，收跌373點，全日總成交金額逾1,042.25億；科指數收報3,588點，跌幅2.73%，全日沽壓較大。

ATMXJ中，以小米（1810）跌幅最大，跌逾7%，是表現最差科指成份股，其他則跌近2%至近3%。

農夫山泉（9633）急挫逾7%，是表現最差藍籌股；多隻內需股跌逾2%或以上。

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內地電訊股則逆市造好。

全球航空公司2024｜SKYTRAX（am730製圖） 全球航空公司2024｜瑞士國際航空（去年排名第12）（am730製圖） 全球航空公司2024｜法國航空第9（am730製圖） 全球航空公司2024｜長榮航空第8（am730製圖） 全球航空公司2024｜土耳其航空第7（am730製圖） 全球航空公司2024｜日本航空第6（am730製圖） 全球航空公司2024｜國泰航空第5（am730製圖） 全球航空公司2024｜全日空第4（am730製圖） 全球航空公司2024｜阿聯酋航空第3（am730製圖） 全球航空公司2024｜新加坡航空第2（am730製圖） 全球航空公司2024｜卡塔爾航空第1（am730製圖）

【12:27更新】

港股在期結日向下，半日報17,721點，跌368點，失守萬凡關，半日主板成交額527.92億；科指跌逾2%，報3,598點。

內需股下挫，康師傅（322）跌逾7%；海爾智家（6690）、農夫山泉（9633）跌近6%或以上。

醫藥、內房和金融股下跌；電信股上升；ATMXJ向下。

比亞迪電子（285）逆市升約2%，是半日表現最好的藍籌股。電信股上升；小米（1810）挫逾7%，是半日表現最差藍籌股及科指成份股。

【10:30更新】

恒生指數倒跌306點，報17,783點，跌穿萬八關；科指跌1.7%，報3,626點。

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蔚小理個別發展，其中蔚來（9866）升3.9%；小鵬汽車（9868）升逾0.3%；理想汽車（2015）跌逾1%

科網股同樣個別發展，小米（1810）跌逾4%；阿里巴巴（9988）；美團（3690）跌逾2%；騰訊（700）跌1%；網易（9999）逆市靠穩再升0.5%

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