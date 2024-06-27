恒生指數｜港股收跌373點　創兩個月新低

財政預算案2024｜李惟宏：目前加任何稅收對市場都不利 容海恩冀調整外匯基金投資成份振興港股 (資料圖片)

美元走強，日圓滙價跌至近38年低位、離岸人民幣亦轉弱，創逾七個月最弱，令港股同樣受壓，港股兩日微升62點後，今早倒跌。恒生指數低開143點，報17,946點；科指開報3,666點，跌23點。 【17:16更新】 港股於期指結算日低收，兼創兩個月新低。恒生指數收市報17,716點，收跌373點，全日總成交金額逾1,042.25億；科指數收報3,588點，跌幅2.73%，全日沽壓較大。 ATMXJ中，以小米（1810）跌幅最大，跌逾7%，是表現最差科指成份股，其他則跌近2%至近3%。 農夫山泉（9633）急挫逾7%，是表現最差藍籌股；多隻內需股跌逾2%或以上。

內地電訊股則逆市造好。

【12:27更新】 港股在期結日向下，半日報17,721點，跌368點，失守萬凡關，半日主板成交額527.92億；科指跌逾2%，報3,598點。 內需股下挫，康師傅（322）跌逾7%；海爾智家（6690）、農夫山泉（9633）跌近6%或以上。 醫藥、內房和金融股下跌；電信股上升；ATMXJ向下。 比亞迪電子（285）逆市升約2%，是半日表現最好的藍籌股。電信股上升；小米（1810）挫逾7%，是半日表現最差藍籌股及科指成份股。 【10:30更新】 恒生指數倒跌306點，報17,783點，跌穿萬八關；科指跌1.7%，報3,626點。