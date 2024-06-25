熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-06-25 17:48:00

恒生指數｜港股高收45點　內需及內房股上升

分享：
港股

港股今浪升市主要由內地政策帶動。 (資料圖片)

昨日美股個別發展，港股小幅高開。恒指高開60點或0.3%，報18,088點；國指高開22點，報6,463點；科指高開0.3%，報3,689點。

【17:45更新】

恒生指數初段曾升逾200點，午後曾經倒跌，收市升45點zb2報18,072點，全日總成交金額約937.4億元；科指收報3,655點，跌幅0.6%。

內需、內房、醫藥股上升，蒙牛（2319）及翰森製藥（3692）升逾4%；龍湖（960）升近3%，為表現最好的3隻藍籌股。

晶片股向下，中芯國際（981）跌4%，為表現最差的藍籌股；華虹半導體（1347）跌6%。

杜拜王子｜家辦官網更新與林寶堅尼家族成員合照　香港活動相片全消失

Ad Block
全球生活成本排名2024｜香港同新加坡排第幾？（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第10名：美國洛杉磯（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第9名：巴哈馬拿騷（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第8名：英國倫敦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第7名：美國紐約（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第6名：瑞士伯恩（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第5名：瑞士巴塞爾（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第4名：瑞士日內瓦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第3名：瑞士蘇黎世（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第2名：新加坡（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第1名：香港（am730製圖）

【13:07更新】

恒生指數午後初段升約60點，報18,092點；科指跌0.35%，報3,664點。

晶片股向下，中芯國際（981）跌2.6%；華虹半導體（1347）跌3.2%。

【12:00更新】

恒生指數半日升81點，報18,109點，成交468.8億；科指跌0.3%，報3,668點。ATM升0.8%至2%。

【09:45更新】

恒生指數現報18,131點，升103點；科指跌0.16%，報3,671點。

ATM科技股高開，騰訊（700）高開0.4%；阿里巴巴（9988）高開0.3%；美團（3690）高開0.7%。

百威亞太（1876）續升逾2%。

華置（127）昨日升12%，今早開市升近9%，現升7%。

Ad Block
全球最貴城市2024｜（am730製圖） 全球最貴城市2024｜米蘭第10（am730製圖） 全球最貴城市2024｜聖保羅第9（am730製圖） 全球最貴城市2024｜巴黎第8（am730製圖） 全球最貴城市2024｜紐約第7（am730製圖） 全球最貴城市2024｜蘇黎世第6（am730製圖） 全球最貴城市2024｜摩納哥第5（am730製圖） 全球最貴城市2024｜上海第4（am730製圖） 全球最貴城市2024｜倫敦第3（am730製圖） 全球最貴城市2024｜香港第2（am730製圖） 全球最貴城市2024｜新加圾第1（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受