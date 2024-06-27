日圓前干預位160關瞬即失守 策略員：待美減息才能轉強

日圓繼續下跌；昨日失守1美元兌160日圓關口，低見過160.3940，令今年跌幅已超過12%，也是自1986年以來新低。有策略員指，美國一日不減息，日圓的壓力仍在；但從半年投資策略看，倘美國一如預期在年底如11月減息，則日圓有機會收復部分跌勢。
日圓周一跌近上次日本央行真金白銀入市干預的大關160水平，但即使日官員出口術聲稱隨時干預，但反彈2日後便告失守。市場對日圓的走勢演繹，愈來愈誇張。外電引述策略員指，日央行或跌至165水平才入市。花旗估計，日本每次入市的規模，將在2,000至3,000億美元之間。早前日本已經用9萬8千億日圓(約611億美元)干預匯市。
日圓慘跌，旅日愛好者當然受惠，但儲日圓的投資者則暫時要承受帳面損失。
恒生銀行首席市場策略員温灼培對本報指，日本製造過去大為減少，從日本的貿易餘額可以看到（見附圖），日本貿易已經積弱多年，這是日圓偏弱的根本原因。當然，日本跟美國的巨大息差，也是重要原因。加上日本央行過去的加息行動，只有0.1厘，跟一般央行出手相差甚遠；且仍在大規模買入日本國債，全都是令日圓受壓的原因。他相信，要等美國在接近年底動手減息，日圓才能舒緩下跌壓力。不過，他相信美國減息步伐，在啟動後就會比較急速，所以，日圓有機會收復部分跌幅，不過重回110、120水平則甚為困難。