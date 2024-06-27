日本拉麵店「町田商店」落戶香港　投資推廣署：東京經貿辦考察團獲成果

繼近期多個內地餐飲品牌來港開分盛店，最新亦有日本餐飲品牌看準香港商機來港「插旗」。投資推廣署宣布，日本拉麵品牌「町田商店」正式落戶香港，該署指，是與東京經貿辦考察團共同取得的成果。

投資推廣署指，「町田商店」2023年4月時參加由東京經貿辦和投資推廣署合辦的日本飲食業考察團，當時訪港的日本公司親身了解香港營商機遇後決定落戶香港。投資推廣署助理署長蔣學禮表示，很高興看見合辦的考察團得到成果，並祝願公司業務蒸蒸日上及藉香港拓展海外業務。

「町田商店」母公司為日本的禮品控股公司，是首次在香港開設橫濱家系「町田商店」拉麵店，首店落戶啟德商場「AIRSIDE」。禮品控股公司常務副會長笹島竜表示，公司2023年起積極尋找拓展海外業務的機會，親身到訪香港考察後，認識了香港的合作夥伴並決意落戶香港。

他續指，公司首要任務是向香港顧客提供招牌橫濱家系拉麵，拉麵由濃稠的豬骨湯、獨有調製醬油和自家製作粗麵條炮製而成，他又相信可藉香港店走向世界，尤其東亞地區推廣橫濱家系拉麵文化。