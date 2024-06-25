杜拜王子｜家辦官網更新與林寶堅尼家族成員合照 香港活動相片全消失

阿聯酋杜拜王子阿里（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum），自4月宣布來港成立家族辦公室後事非不斷。其後家辦發言人指，王子將於5月來港，但截至6月最後一周，仍未見任何消息，香港活動相片亦全消失。 不過，阿里王子的官網卻在近日連番更新，3天前官網更上載了阿里王子與林寶堅尼家族成員「Tonino Lamborghini」（托尼諾·林寶堅尼）的合照。 阿里王子與官網更新更新照片：

阿里王子更新與林寶堅尼家族成員合照 官網上的帖文寫道，雙方正討論未來的合作機會，阿里王子更表示，與Tonino Lamborghini就某些項目的開發有共同願景；官網亦分享阿里王子與美國饒舌歌手Snoop Dogg兒子Cordell Broadus合照，

除了Tonino Lamborghini，官網於4天前亦分享了阿里王子與美國饒舌歌手Snoop Dogg兒子Cordell Broadus合照，王子形容對方係年輕、有野心的企業家，未來會盡可能在網絡、遊戲及行銷領域上建立長期合作夥伴關係。 官網同時上載阿里王子與AI企業「Faction AI」的行政總裁Ozzie Kalil合照。網上資料顯示，Ozzie Kalil擁有17年私募股權投資的經驗，而阿里王子與其見面是有關於「智慧城市計劃」。 阿里王子香港活動相片全消失 然而，阿里王子在香港活動的相關相片已經全部消失，如「裕澤香江」高峰論壇、與恒生大學簽署合作備忘錄等已不完蹤影，舊有管理團隊的頁面亦已刪除。