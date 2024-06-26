香港打工仔總有一個強積金戶口，但目前各個強積金受託人資訊互不相通，管理起來亦不太方便。積金局此前表示，將推出「積金易eMPF」電子平台，讓一眾打工仔7x24均能在網上和手機應用程式，以實時、安全和無紙化方式查閱帳戶資料等，方便整合帳戶。積金局指，平台已完成軟件開發，6月26日正式運作。
而積金局宣布，萬通信託及中人壽最先加入「積金易」平台。當局指，萬通信託的成員及僱主可透過手機、電腦等註冊，利用身份證、智方便驗證開戶，6月26起，會陸續停止接受服務指示，並由「積金易」平台處理；僱主需於7月10日或之前，於「積金易」平台供款，其他計劃公司將繼續用現有方法。
至於中人壽方面，7月12日起，成員及僱主可透過手機、電腦等註冊，利用身份證、智方便驗證開戶；在7月29日起，會陸續停止接受服務指示，並由「積金易」平台處理。由於萬通已實行使用empf，故使用兩間公司的僱主，需於8月12日或之前於「積金易」平台供款，其他計劃公司將繼續用現有方法。
【6月26日更新】
積金易平台eMPF｜甚麼是積金易？
強積金(MPF)計劃自2000年起實行。在每年約3,000萬宗強積金行政交易中，超過65%是以紙張進行，加上缺乏具統一標準的行政平台，導致強積金制度的行政成本較高。
其後香港政府計劃開發積金易平台（eMPF），積金局主席劉麥嘉軒表示，每次轉移工作需時5日至8日完成，且帳戶轉移規模龐大。
積金易平台eMPF｜推出日期
積金局表示，「積金易eMPF」已完成軟件開發，現正進行系統整合、負載及安全測試，計劃於2024年第二季開始轉移強積金帳戶至平台，並預計2025年內完成全部轉移工作，平台全面運作。目前初步時間表如下：
- 2021年：立法會通過《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》，為平台的運作提供法律基礎、成立積金易平台有限公司、開展開發積金易平台工作
- 2022年：開展積金易平台數據中心與設施的運作、完成積金易服務中心選址
- 2023年第三季：平台軟件開發已大致完成 硬件及營運籌備工作進行中
- 2023年第四季：將系統整合，並進行使用、負載及安全等測試
- 2024年6月26日正式投入運作
積金易平台eMPF｜行政及手續費用
據積金局提交予立法的文件顯示，在過渡至積金易平台期間，已加入平台的受託人須支付的初期平台費，將定為其在強積金制度下的資產管理規模的37個基點，與受託人所收取的平均強積金行政費參考水平（約58個基點）相比，減幅約為36%。
積金局稱，積金易平台費預期會在過渡期後逐步下降，重申在平台推出10年後，預計平台費會降至大約20至25個基點，可望此期間累計為強積金成員節省共300億至400億元成本。
積金易平台eMPF｜4大優點
積金局指，「積金易eMPF」平台為僱員、僱主、業界和積金局「四方」創造「更快」、「更易」、「更好」及「更平」的4大好處：
- 更快︰縮短為新僱員參加強積金計劃的時間、快速進行電子供款
- 更易︰為僱員提供多個強積金計劃選擇、支援24/7支付，更多供款形式
- 更好︰減少因出錯違規而被罰附加費的機會
- 更平︰開放強積金系統，促進公平公開競爭環境，降低收費、推動強積金無紙化，減少所需費用
積金易平台eMPF｜使用方法
積金局推出後將更新詳情。
積金易平台eMPF｜受託人加入平台時間表
2024年6月及7月：
- 萬通信託有限公司（6月26日）
- 中國人壽信託有限公司（7月29日）
2024年第4季：
- 交通銀行信託有限公司
- 渣打信託（香港）有限公司
- 東亞銀行（信託）有限公司：東亞（強積金）享惠計劃
2025年第1季／第2季：
- 東亞：東亞（強積金）行業計劃及東亞（強積金）集成信託計劃
- 信安信託（亞洲）有限公司
- 中銀國際英國保誠信託有限公司
- 銀聯信託有限公司
2025年第2季／第3季：
- 永明信託有限公司
- 友邦（信託）有限公司
2025年第3季／第4季：
- 宏利公積金信託有限公司
- HSBC Provident Fund Trustee （Hong Kong） Limited