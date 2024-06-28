美國議息｜聯儲局官員：減息時機尚未成熟　一文整合官員發言

此外，聯儲局主席鮑威爾早前向國會議員表示，在「今年某個時候」開始減息「有可能合適」，令市場憧憬或減息機會大增，但他也表明，現時該局尚未做好準備。

加息／美國加息／減息／美國減息／美國議息｜ 美國聯儲局將於8月1日再議息，而美國國債息率近期大升後，儲局官員紛紛表態，令進一步減息的可能性升溫。

美國議息｜博斯蒂克仍預測今年儲局減息1次

擁有貨幣政策投票權的亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）指，相信儲局今年將會減息一次，維持他之前的個人預測。

博斯蒂克認為，通脹仍是主要考慮因素，最近數周的數據反映勞動力市場放緩，通脹情況有所緩和，令他維持在3月時的利率預測。

美國議息｜鮑曼：聯儲局減息時機尚未成熟

擁有公開市場委員會（FOMC）永久表決權的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，在通脹壓力仍較高的情況下，局方減息時機尚未成熟。

她指，若數據顯示，通脹持續朝向聯儲局目標2%前進，當局將適當地逐步降低利率，以防止貨幣政策變得過度限制。她認為，當局目前利率政策仍具限制性，儘管貨幣政策維持在當前水平，價格壓力亦應會降溫。

鮑曼補充，到適當降低政策利率的時候，相信仍會看到通脹存在一些上行風險。

美國議息｜沃勒：要實施減息還需要具說服力通脹數據支持

在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策當然投票權的聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)，在華盛頓一個演講活動上表示，現時經濟發展似乎更接近FOMC的預期，並重申當局沒有進一步加息的必要，若要實施減息還需要數個月、具說服力的通脹數據支持。

他又指，在勞動力市場沒有顯著疲弱的情況下，他說需要再看到數個月良好的通脹數據，然後才能放心地支持寬鬆的貨幣政策立場。

美國議息｜威廉斯：不急於在短期內減息

美國紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）出席活動回應提問時稱，利率政策現處於良好水平，相信儲局最終會減息，但時間未確定。他亦稱，聯儲局縮減資產負債表進度良好，未有影響金融市場。

他補充，目前美國整體經濟向均衡水平發展，增長逐漸放慢，今年增幅預料介乎2%至2.5%。他在委員會中擁有當然投票權。

美國議息｜巴爾金：再觀望才決定是否減息

里士滿聯儲銀行總裁、今年在FOMC有投票權的巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局目前利率水平足以令需求進一步放緩，帶動通脹逐步回落至2%局方目標，容許當局觀望多一段時間才決定是否減息。

至於他個人，則較傾向關注通脹可能較長時間保持高企的可能性，高於經濟疲弱的可能性。他同時預期，中性利率水平預測有所上升，但巴爾金仍相信，現時利率水平有足夠能力壓抑需求上升。