熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-06-28 11:45:00

翠華全年少賺35%港餐廳數減少5間　稱北上消費對餐飲業構成挑戰

分享：
翠華全年少賺35%港餐廳數減少5間　稱北上消費對餐飲業構成挑戰

翠華全年少賺35%港餐廳數減少5間　稱北上消費對餐飲業構成挑戰

翠華控股（1314）公布全年業績，截至今年3月底止，股東應佔盈利3,908.7萬元，全年少賺35.48%，集團解釋，主要由於上一年錄得出售物業的收益8,420萬元；每股盈利2.86仙，派發第二次中期股息2.5仙，去年同期則不派息。集團管理層回顧業務，表示北上消費對本港餐飲業構成挑戰。

八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）

翠華港餐廳數減少5間

截至今年3月底止期內，營業額9.54億元，按年升12.81%；毛利約為7.08億元，按年增長15.1%，主要由於收益佔比增加所致。至於集團於香港包括合營企業的餐廳數目為29間，較去年度減少5間；內地餐廳為36間，減少3間；澳門餐廳則維持於3間；新加坡餐廳則增加1間至4間。

Ad Block

翠華：北上消費對香港餐飲業構成挑戰

集團業務回顧指， 本地業務受恢復通關後香港居民北上消費趨勢影響，對香港餐飲業構成挑戰，令假日在香港消費的人流因此亦被削弱不少，特別在聖誕節、農曆新年及復活節等假期，北上的港人遠遠比來港的旅客較多，集團業務亦被受影響。

展望未來，集團將積極開拓平台及開發新品牌，並探索其他新型業務模式，保持靈活市場應對，務求以多管齊下的方式配合顧客消費模式的轉變。另外，集團將加快進軍海外市場及大灣區速度，加強營銷力度擴展客源，亦將善用與新加坡珍寶的戰略夥伴關係，繼續審慎尋求於新加坡，以及其他東南亞地區發展機會。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受