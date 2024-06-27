花旗：港樓今年有機會跌超過一成

花旗發表下半年環球投資前瞻，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持香港樓市住宅價格今年按年跌10%的預測，至今年底或會下跌超過10%；預計香港按揭利率或保持在4.14厘以上，而由於香港銀行或不會立即跟隨聯儲局減息，因此負租金收益率或將抑制投資需求。

恒指目標維持 19800 點

另外，該行上調標普500指數今年底目標至5,600點，同時預期明年中和年底分別達5,700點和5,800點。至於恒生指數目標維持19,800點。

內地方面，中央持續購買過剩的房地產庫存，信貸風險比房地產發展商較低，並且再融資能力更好，可以降低中國銀行業的整體風險。花旗分析員預計即使內房庫存需21個月消化，但樓價將在6至9個月內加速穩定。