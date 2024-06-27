花旗：港樓今年有機會跌超過一成

花旗發表下半年環球投資前瞻，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持香港樓市住宅價格今年按年跌10%的預測，至今年底或會下跌超過10%；預計香港按揭利率或保持在4.14厘以上，而由於香港銀行或不會立即跟隨聯儲局減息，因此負租金收益率或將抑制投資需求。
恒指目標維持19800點
另外，該行上調標普500指數今年底目標至5,600點，同時預期明年中和年底分別達5,700點和5,800點。至於恒生指數目標維持19,800點。
內地方面，中央持續購買過剩的房地產庫存，信貸風險比房地產發展商較低，並且再融資能力更好，可以降低中國銀行業的整體風險。花旗分析員預計即使內房庫存需21個月消化，但樓價將在6至9個月內加速穩定。
板塊方面，該行指中國銀行業資產質素的正面影響將能大幅抵消淨息差下跌的負面影響，從而推升中國銀行業估值，因此對中國銀行業看法更加正面。另外，互聯網公司或進入新的提高利潤率趨勢，同時反映潛在長期的盈利上行周期。新能源電動車方面，2022至2024年電池成本不會大幅下跌；因此，車企下調平均售價和削減成本的協同效應或已結束。
金價年底前續試歷史高位
商品市場方面，廖嘉豪預計金價在每安士2,000至2,200美元支持良好，並在今年底前不斷上試歷史高位，然後在明年再試每安士3,000美元。花旗分析員預測今年官方機構黃金購買規模將達破紀錄的1,100噸，明年約1,075 噸。同時，該行預計今年非油組(non-OPEC)供應將穩定增長，石油需求增長放緩反映能源效率提高和電動車份額增加。