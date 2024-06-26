撐數字經濟 拓虛銀發展丨顛覆金融體驗 挑戰者銀行自居 Mox胡博思：建持續盈利能力 矢志成業界領導

Mox行政總裁胡博思Barbaros Uygun。

香港虛擬銀行於疫下誕生，又遇上經濟不明朗等因素，令金融變革挑戰重重。正如格鬥遊戲經典《超級街頭霸王2》名句：「Here Comes a New Challenger」所言，來自土耳其的銀行家、Mox行政總裁胡博思Barbaros Uygun肩負重任，帶領由渣打銀行全力策動的Mox Bank (下稱Mox)，令其如今已坐擁約60萬客戶，兼在去年成為虛擬銀行中淨利息收入最高的大贏家。回顧去年專訪胡博思，他曾表示要令Mox成為由香港起步的全球數碼銀行典範；今年再聚，他的初衷不變，同時，他亦希望成為零售銀行的典範，更強調Mox作為「挑戰者銀行」要無所畏懼。「要累積堅實客戶群，建立『可持續盈利能力』，這才是Mox最重要的績效指標。」

Mox身處環球第三代虛銀 不論是直銷銀行、虛擬銀行還是數字銀行，即使行業在港誕生4年，胡博思仍覺得對香港來說仍屬嶄新事物。然而綜觀全球而言，虛擬銀行卻不是新鮮事。英國早在1989年已有電話銀行First Direct，開創先河。他又舉例九十年代末荷蘭掀起「無實體分行提供零售銀行服務」概念，遂於1997年催生了純網絡銀行ING Direct。而亞洲方面，新加坡華僑銀行亦在千禧年推出了虛銀finatiQ，這些銀行通常會提供更高的儲蓄利息，以吸引存款客戶。



第二代虛銀則始於2008年金融海嘯與iPhone的風靡，個性化金融服務需求出現，加上科技推進手機銀行的流行。「第三代虛銀可謂依附新冠時代的『原住民』(Covid natives)，香港便身處其中。」胡博思指銀行已非單純靠高息吸客，「我們會將目標放到透過流動設備提供所有完整且多元化的銀行和金融服務，並致力成為年輕人的主要銀行。」為了成功達成理念，他坦言離不開吸納重視透過流動設備為主的客戶，以他們的角度出發，持續推出各種創新產品和服務，「讓Mox專注成長和持續增加新產品，壯大服務規模，便能在競爭下脫穎而出。」



3方向全面挑戰傳統金融 胡博思矢志令Mox成為由香港起步的全球數碼銀行典範，改變行業規範，透過金融科技改變客戶體驗。他指目前Mox通過3種方式，挑戰傳統零售銀行服務。「為了加深我們與客戶的關係，首先Mox會提供最好的儲蓄和消費獎賞，包括無門檻保證每年1.5%活期年利率、全城最高無上限CashBack，以及定期存款即時派發現金利息和即賞亞洲萬里通里數。」第二，為每個人提供簡化且經濟實惠的投資服務，例如Mox Invest是本港首家提供美國碎股交易的銀行，幾分鐘簡易開戶，交易費用較坊間銀行便宜一半之餘，還有獨家收益提升基金，讓客戶輕鬆開始投資。第三，他表示Mox利用先進的數據驅動風險情報來推動貸款業務，以數碼足跡及客戶行為分析，超越傳統方法，並承諾Mox客戶享有安全、簡單、智能和有趣的虛銀體驗。



領先虛銀地位 強調可持續盈利能力 全靠客戶群、存款及貸款顯著增長，令Mox去年錄得按年280%的收入增長，淨利息收入達4.34億港元。這項佳績有賴於上述提及過的活期及定期存款優惠、顯著推動Mox Card消費的CashBack現金回饋獎賞，以及囊括美股、港股與基金交易的Mox Invest，多個以客為先的創新產品。他補充，「截至2024年5月31日的數字，Mox擁有約60萬名客戶，滲透率佔本港可接受開戶的逾10%；在香港，每5個40歲以下人士，就有一個屬於Mox客戶。」他續指公眾很慣常使用Mox，Mox Card交易已達每日逾10萬次；有三分一客戶已將Mox設置為「轉數快」的預設收款銀行。「根據所有8家香港虛銀去年全年的財務業績，除淨利息收入外我們還包攬多個業界第一，包括儲蓄及往來存款賬戶(帳面規模約74.5億港元，佔市場54%)、客戶貸款規模擴大至超過60億港元(佔市場33%)、Apple App Store獲評為最高分數的本地虛銀應用程式(4.8分)，其用戶體驗(UX)深受客戶歡迎及推薦。」



然而Mox透過Mox Credit積極拓展業務，惟不確定性的經濟環境下令銀行信用減損上升，難免增加期內虧損。對此，胡博思指已採取強而有力的措施，「為維持業務的可持續性，銀行採取了各種果斷、積極的行動來改善壞帳率。而在2024年，我們已看到情況顯著改善，有信心能應對挑戰。」比起坊間聚焦的盈利和虧損，他更認為「可持續盈利能力」是一個更重要的指標，「這反映了銀行在客戶信任和滿意度、產品組合和服務水準方面的堅實基礎。」他續指Mox經已建立非常強大的儲蓄銀行挑戰者地位，更從數碼財富管理服務，即將擴展到財富管理諮詢和數碼資產領域。「有了這些強大服務，Mox便有能力持續創造利潤並再投入產品或服務研發，吸引更大的客戶群。這種長期成長循環動力，才是Mox的『盈利』目標。」難怪年初無門檻1.5%活存年利率的推出，令Mox存款再增長30%至近150億港元。



顯著推動Mox Card消費的CashBack現金回饋獎賞。

今年初推出的Mox Invest，提供美股和香港股票及基金交易服務。