蜜雪冰城遇「勁敵」價錢更平？內地茶飲「甜啦啦」盼來港上市｜IPO新股

在香港掀起內地茶飲熱潮的品牌「蜜雪冰城」，今年1月宣布在香港申請主板上市。蜜雪冰城的成功之道，吸引另一內地茶飲仿效，更以比蜜雪冰城更平價錢攻佔內地市場。這間「內地茶飲巨頭」接受內媒訪問，更指希望下一步能開設5萬間分店，以及啟動上市。

這間作為近來才被關注的茶飲隱形巨頭名為「甜啦啦」，據內媒報道，「甜啦啦」主場不在北上廣深等一線城市，而是三、四線縣城及鄉鎮。據統計，「甜啦啦」三線城市及以下的門市佔比超過80%，對比蜜雪冰城則不到60%。

報道指，「甜啦啦」創始人王偉表示，「沒有蜜雪冰城，就沒有甜啦啦」。他指，目前對公司有更大規模的渴望，就是未來想開5萬昌分店，其後啟動上市，因可以更好地去招募員工，提升團隊；另一方面是想一起工作的團隊「有錢賺」。

「甜啦啦」擬今年制定港股上市計劃

據內媒年初時曾報道，「甜啦啦」將重點發展包括菲律賓、馬來西亞和越南等國家在內的東南亞市場，希望今年在印尼開設300間分店。目前公司已選定券商為指導上市輔導工作做準備，並預計2024年制定港股上市計劃，最快於2025年實現上市。