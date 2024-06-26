調查：香港經濟不明朗市民更審慎理財　36%消費者稱將避免零售消費

信貸資料服務機構環聯發布最新「2024年第二季消費者脈搏調查」，數據顯示，僅不足三分一（29%）的受訪香港消費者指，在過去三個月家庭收入有所增加，較去年同期的42%，大幅下跌13個百分點，亦同時發現香港消費者在面對經濟前景不明朗時，會更審慎管理個人財務，有達36%表示將避免零售消費。 環聯消費者脈搏調查於2024年5月1日至13日期間，訪問853名香港消費者。此項季度調查根據收入、債務及身份盜用等因素，評估消費者的取態及其行為變化。

消費者將削減非必要開支 調查顯示，不足一半（44%）的受訪消費者表示對未來 12 個月的家庭財政狀況感到樂觀，低於去年同期的 62%。此外，兩成受訪者預計無法全數支付當前所有帳單和貸款，較2023年第二季上升3個百分點。當中以年輕消費者最受影響， 23%的Z世代消費者表示，他們無法全數支付帳單和貸款。 在影響未來六個月家庭財政狀況的主要憂慮方面，60%消費者表示擔心日常用品（如雜貨、燃油等）的通脹，其次為57%擔心可能出現經濟衰退和53%害怕有機會失業。