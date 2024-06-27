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財經
2024-06-27 18:00:00

農夫山泉與娃哈哈打「瓶裝水價格戰」　每瓶低至0.74元人民幣

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農夫山泉與娃哈哈打「瓶裝水價格戰」　每瓶低至0.74元人民幣

農夫山泉與娃哈哈打「瓶裝水價格戰」　每瓶低至0.74元人民幣

數月前內地瓶裝水集團農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒，被內地網民指他「忘恩負義」，與老東家娃哈哈打對台，由原本打「口水戰」變身成打「瓶裝水價格戰」。內媒報道，農夫山泉積極力推飲用純淨水，更將價格壓低，價格甚至低至0.74元（人民幣，下同）一瓶。

受「瓶裝水價格戰」影響，農夫山泉周四（6月27日）股價急瀉，全日跌7.3%，報37.1元，創近52周新低，亦為同日表現最差恒指成份股。

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農夫山泉挑機降價促銷瓶裝水

內媒《南方都市報》報道，多間品牌的瓶裝水正進行優惠促銷，其中以農夫山泉減價幅度最大，每包12瓶550毫升的瓶裝水，僅售9.9元，即一瓶低至0.74元。

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報道指，作為農夫山泉的「死對頭」娃哈哈亦跟上腳步，紛紛將價格壓低，純淨水的每瓶單價則為1.9元；而即將來港上市的華潤飲料旗下「怡寶」，12瓶裝的怡寶純淨水售價為16.9元，單價每瓶約1.4元。而據過往的定價顯示，飲用純淨水及天然水定價均在2元區間，意味如今則減價一半出售。

東方甄選亦涉足瓶裝水市場

此外，東方甄選（1797）日前亦於北京召開自營新品牌發布會，推出七款夏季新品，包括礦泉水、小龍蝦、酸梅湯等，是公司首次涉足瓶裝水市場，該集團350毫升24瓶裝的優惠價格為37.87元；500毫升24瓶裝為45.41元，即每瓶價格不到2元。

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