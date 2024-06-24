金管局召研討會跟進中小企融資措施　近7千中小企受惠涉150億港元(更新)

金管局指，自當局於今年3月推出9項支持中小企措施以來，共有近7,000家中小企受惠，涉及信貸額度超過150億港元。會上三個專題小組討論的議題，涵蓋銀行如何利用金融科技，包括金管局的「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）計劃，協助中小企更容易和更快捷地獲取銀行融資，以及支持中小企業務升級轉型的方案。會上，中小企營運者亦有親身分享受惠於銀行協助「走出去」及在不同地區拓展業務的成功案例。

金管局數月前推出九項支持中小企的措施，當局周一（24日）下午，將與銀行公會、香港中資銀行業協召開研討會，並邀請銀行界、商會及中小企代表出席，跟進銀行支援中小企措施的實施情況。

金管局盼了解中小企目前情況

《信報》引述消息報道，當局期望透過今次研討會，以了解今年3月推出的九項支援中小企措施，在實施後的情況，如中小企是否仍然面對融資困難、銀行還能向中小企提供怎樣的協助等。

報道引述金管局發言人表示，銀行在過去3個月積極落實支持中小企的措施，與商界保持緊密聯繫。該局亦即將聯同銀行公會及香港中資銀行業協會合辦研討會，進一步促進銀行與中小企及商界互動交流和分享。3月底推出的9項措施，其中一項是銀行業定期與商界組織會面了解中小企需要，以持續優化銀行服務，加強支援中小企。