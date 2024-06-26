電訊盈科售旗下40%光纖業務股權予央企招商局　作價約8.7億美元(更新)

電訊盈科（008）公布，將出售光纖業務的股權予央企招商局集團，交易作價介乎8.5億至9億美元。
《彭博》此前引述知情人士報道，電盈擬以8.5億至9億美元（折合約66至70億港元）的價格，出售40%光纖業務部門予招商局集團，雙方正在敲定細節，最快可能在未來幾周內發布公告，而出售交易的融資工作已經準備就緒。
【6月26日更新】
電盈：夥伴釋放無源網絡業務價值
電盈指，交易可讓香港電訊透過引入投資者，作為長期合作夥伴釋放其廣泛無源網絡業務的價值，並與投資者分擔與進一步擴展網絡基建以支持業務增長相關的未來資本開支。
電盈表示，隨著香港新住宅開發區的規劃、企業數碼化轉型的加快及大灣區的融合日益緊密，Passive Netco將與香港電訊和投資者攜手，擴展其無源基建業務，以支持新的服務項目推出，並拓展至新的地區。
此外，交易將使香港電訊得以加強資源，以提升及擴闊其提供予消費者的服務項目，特別在輔助數碼化時尚應用領域，並向企業客戶提供創新及先進的技術方案。
競購談判仍進行中
去年外電報道，電盈正就潛在交易與財務顧問研究，並稱引起數個外國投資者興趣，包括阿聯酋的阿布扎比投資局（ADIA），有意參與競購，以助阿布扎比擴展大中華市場。
《彭博》報道引述知情人士報道，阿布扎比投資局仍在討論競購，因談判仍進行中，雙方有可能決定不進行交易，消息又指，或會出現其他競購者。
目前阿布扎比投資局及電盈均表示不予置評。
電盈款項擬用於削債
此前《彭博》引述知情人士報道，電盈正就潛在交易與財務顧問研究，並稱相關資產，引起中國投資者及中東主權財富基金興趣。報道又稱，電盈所得款項，擬用於削減債務和推進業務增長，至於談判仍進行中，未必能達成正式交易。
就以上消息，電盈回覆《彭博》表示不予置評。
6月旗下Viu出售Canal+權益
近年電盈一直出售旗下資產，今年6月份，旗下Viu宣布，與法國收費電視頻道Canal+訂立股份認購協議，Canal+將認購總金額為3億美元（折合約23.48億港元）的Viu股份，完成後， 間接透過PCCW Media將持有Viu約73.9%權益。
2021年7月，電盈以7.5億美元，出售數據中心業務予美國上市、數位基礎設施不動產投資信託公司DigitalBridge。
此外，聯交所權益披露資料顯示，電盈主席李澤楷已連續4天增持股份。他於11月17至22日的4個交易日，李澤楷以平均作價介乎3.8974至3.9333元，合共增持294.6萬股，涉資約1,153.62萬元，