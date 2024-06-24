「大劉」劉鑾雄及甘比將12%華置股份存入CCASS　股價曾升7%｜異動股

華人置業（127）股價出現異動，是自2021年私有化失敗以來首次。華置前董事會主席、行政總裁劉鑾雄（大劉），以及現任華置行政總裁兼執行董事的陳凱韻（甘比），疑將12%華置股份存入CCASS。
據港交所中央結算系統（CCASS）數據顯示，上周三（6月19日）有約2.31億股或12.1%華置股份，存入CCASS，並轉至法巴倉位。若以當日收市價1.14元計，該些股份總市值約2.63億元。
大劉及甘比共持近75%華置股份
據華人置業年報顯示，「大劉」及「甘比」共持有近75%，或約14.31億股華置股份，其中透過「Joseph Lau Luen Hung Investments Limited」公司持有2.31億股，即與今次存倉股份數目一致，意味很大機會是劉鑾雄家族將12.1%股份存入系統。
受消息影響，華置股價午後急升，一度升近7%。股價現報1.24元，仍升近6%。
2021年華置私有化失敗
今次亦是自2021年華置私有化失敗以來，股價首次出現異動。2021年10月，大劉及甘比曾提出私有化華人置業，並在同年12月17日舉行私有化計劃會議及特別股東大會（EGM），期間華置在CCASS登記的股數有所減少，由98%降至23%。而自華置私有化議案不獲通過後，CCASS登記股數長期處於23%至24%水平，而今次重新存倉，意味反映大股東有可能現變化。