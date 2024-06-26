AIRSIDE料奧運開幕生意額將升15%　不擔心港人北上影響業務

近期港人愛北上消費，會否影響商場租務及零售市場，許謙讓稱，集團對租務等有信心，以AIRSIDE為例，目前商場出租率達九成。他又指，近月啟德入住率有上升趨勢，加上憧憬美國即將減息，形容「最壞時後已過」，料樓價在減息後或有5%至10%升幅，長遠零售市道會「愈來愈旺」。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，集團旗下啟德商場AIRSIDE的寫字樓租務成交率已達70%，獲多個跨國企業承租．合共租出近85萬平方呎；商場方面，集團預計暑假期間人流增兩成、奧運開幕將提升生意額15%。

他補充，為吸引港人及內地客源，會按顧客口味引入不同品牌，如現時商場就引入內地品牌「太二酸菜魚」，以增強與鄰近地區的競爭，未來或會再引入其他港人喜愛的內地品牌。

看好下半年寫字樓市況

有開寫字樓租務方面，許謙讓指，AIRSIDE開業不足一年，寫字樓租務成交率已達 70%，反映租務暢旺，亦有多個跨國企業進駐 ，包括友邦香港等。他表示，對下半年寫字樓市況有信心，並看好後市。

另外，下半年起有多項體育盛事舉行，包括歐國盃及巴黎奧運，許謙讓指，AIRSIDE將於6月至8月期間舉行一系列精彩活動，讓顧客及愛寵為運動員喝采。