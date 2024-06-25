ESG大趨勢系列｜上榜全球九大可持續旅遊目的地 Booking.com：郊野公園走塑政策為香港立功

環境、社會和管治(ESG)逐漸滲透大家生活上各個範疇，近年一個新興課題「可持續旅遊」亦準備衝擊熱愛外遊的香港人，而事實上我們與這個議題的距離或較想像中更近。全球最大旅遊平台之一Booking.com最新可持續旅遊研究中，將香港列入環球九大可持續旅遊的度假勝地之一，Booking.com接受本報訪問時表示，香港入選除了因為這城市被郊野公園大面積覆蓋及創建了一個生態友善環境，香港政府推出的「走塑」措施亦記一功，「簡單改變就是產生巨大不同的開始(simple changes can start to make a big difference)」。
記者：林靜
除香港外，Booking.com選出的另外8個可持續旅遊目的地包括美國蒙特雷(Monterey)、荷蘭烏得勒支(Utrecht)、塞舌爾拜聖安娜區(Baie Sainte Anne)、愛爾蘭科克(Cork)、瑞典哥德堡(Gothenburg)、墨西哥艾庫瑪爾(Akumal)、挪威特隆赫姆(Trondheim)及加拿大溫哥華(Vancouver)。
小知識：何謂可持續旅遊？
「可持續旅遊」指旅客到訪一個地方後，當地的自然環境及社會文化不會因而受到影響，反而會因為旅遊業而得益，又鼓勵遊客親身走進社區及消費，並推動環境及文化可持續發展，實現綠色理念。旅客可以在交通、住宿、飲食、行李準備、消費購物及遊覽行程等方面實踐可持續旅遊，如選擇有減碳方案的航空公司；自備個人衛生用品；揀選具綠色理念住宿；選擇低碳及本土食品；避免購買破壞生態的紀念品；參加生態團；多走路及以單車代步等。
提供亞洲最佳登山機會
負責日本、韓國、台灣、香港及澳門業務的Booking.com北亞區域總監Akimi Takemura表示，入選的目的地均擁有大量令人讚嘆的住宿體驗，並獲得可信賴第三方認證。當中香港的綠色建築及對抗碳排放行動，旨在營造一個生態友善環境，是中選最大原因。她又稱，香港四分三面積由郊野公園和自然區域組成，並提供了亞洲最佳的登山機會，是戶外運動愛好者的夢想地；她又表示很高興見到港府實施多項措施支持永續旅遊，包括今年4月推出的「走塑」措施，要求酒店改用非塑膠外帶餐具和盥洗用品，有助令旅客的旅程變得更環保。
對於香港具吸引力的可持續旅遊行程，Akimi Takemura推介3個景點。首先，可乘坐山頂纜車登上太平山頂觀景，特點是由具活力的城市天際線到恬靜的翠綠山巒、再由維多利亞港至南中國海都可同時飽覽。郊外行程方面，她建議可以探索濕地公園及米埔自然保護區；另外她又欣賞西貢區透過廢物管理、生態旅遊及保育工作展現出的可持續發展理念，推介當地的保護區及行山小徑。
永續成旅遊業重要商機
Booking.com和母公司Booking Holdings於2022年訂出於2040年實現淨零排放的目標，並希望於2027年實現超過一半的預訂透過可持續的服務進行。Booking.com的可持續發展業務負責人Danielle D'Silva指，按Booking.com最新調查數據，全球83%的旅客認為可持續旅遊非常重要；75%的遊客表示希望在下一次旅程中，更用心關注環保；60%旅客表示對手機應用程式中的可持續旅遊獎勵有興趣，反映可持續旅遊愈來愈受歡迎，並已是日見增長的趨勢，而這對業界而言亦是一個重要商機。
Booking.com於2021年推出可持續旅遊計劃，鼓勵住宿合成夥伴投資及實踐永續措施，並會在平台上展示出擁有永續認證的第三方機構認證住宿，目前平台上已有超過1.65萬間酒店擁有第三方永續發展認證。Danielle D'Silva指，永續發展是Booking.com使命的核心組成部分，具體就是要為包括旅客及合作夥伴的每個人，提供更方便的永續選擇。雖然不少住宿合作夥伴已實踐了多項永續行動，甚至已得到官方認證，但她指大部分仍處於早期階段，不少更仍未知道該如何入手；而目前擁有第三方認為及生態標籤的住宿與整體住宿的數量仍有明顯距離，而以集團目前的全球規模及滲透力，認為有必要在相關範疇採取行動以產生影響力。
Booking.com建議的可持續旅遊行程
美國蒙特雷：生態旅遊熱點，遊客可透過導遊帶領的兩小時徒步旅行，在羅伯斯角自然生態導覽(Point Lobos Guided Nature Walk)中，了解當地野生生態。
塞舌爾拜聖安娜區：遊覽第一個西南印度洋海洋保護區——聖安妮海洋國家公園(St Anne Marine National Park)，在珊瑚礁群浮潛並欣賞海洋生物。
瑞典哥德堡：透過環保的哥德堡單車之旅探索哥德堡著名景點，如哥德堡藝術博物館和北海海岸(North Sea coast)。
墨西哥艾庫瑪爾：參觀聯合國教科文組織世界遺產－聖卡安生態保護區(Sian Ka'an Biosphere Reserve)，探索沿海棲息的海豚、海牛及鳥類等。
挪威特隆赫姆：公認為挪威首屈一指的單車中心，整個城市都布滿單車，以鼓勵遊客以兩輪探索。