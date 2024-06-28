MPF｜GUM：強積金上半年人均賺13364元　料恒指或重上兩萬點

公司指，期內強積金整體表現強勁，錄得正回報，主要由於美股受人工智能概念推動而不斷創新高，而港股亦受惠中央政策支持，包括政府救助房地產市場和互聯互通再擴容。期間美股基金回報升13.4%，港股基金升4.1%；而日股基金則升10.6%。

公司解釋，中港市場自4月起受惠於中央政策支持而反彈，港股強勁表現亦帶動整體強積金回報。

料聯儲局於年內減息一次

對於第三季及下半年展望，GUM常務董事陳銳隆表示，預料聯儲局於年內減息一次，而美股受AI人工智能及科技熱潮帶動，認為若AI功能發展至企業應用層面，企業盈利得以上升，美股仍有上行空間，但過程較緩慢及波動；香港方面，他指恒生指數上升速度較慢，或有機會重上兩萬點。

他續指，下半年將面臨更多經濟及地緣政治等不確定因素，即將到來的美國大選，以及中美就電動車關稅問題，均可能導致市場動盪加劇。英國和法國的7月國會選舉亦值得關注。投資者需保持警惕，密切關注市場動態。他建議，強積金成員應分散投資，避免過度集中在單⼀資產類別以降低損失風險。