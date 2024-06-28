MPF｜GUM：強積金上半年人均賺13364元　料恒指或重上兩萬點

強積金顧問公司GUM公布上半年強積金MPF數據。GUM指，截⾄6⽉24⽇，強積金回報升5.5%，年初至今⼈均賺13,364元。股票基金升8.4%；混合資產基金升4.6%；固定收益基金升1%。單計6月份，強積金回報升1.1%，人均賺2,706元。股票基金指數升1.6%；混合資產基金指數升0.9%；固定收益基金指數升0.3%。
美股基金表現強勁推高強積金收益
公司指，期內強積金整體表現強勁，錄得正回報，主要由於美股受人工智能概念推動而不斷創新高，而港股亦受惠中央政策支持，包括政府救助房地產市場和互聯互通再擴容。期間美股基金回報升13.4%，港股基金升4.1%；而日股基金則升10.6%。
公司解釋，中港市場自4月起受惠於中央政策支持而反彈，港股強勁表現亦帶動整體強積金回報。
料聯儲局於年內減息一次
對於第三季及下半年展望，GUM常務董事陳銳隆表示，預料聯儲局於年內減息一次，而美股受AI人工智能及科技熱潮帶動，認為若AI功能發展至企業應用層面，企業盈利得以上升，美股仍有上行空間，但過程較緩慢及波動；香港方面，他指恒生指數上升速度較慢，或有機會重上兩萬點。
他續指，下半年將面臨更多經濟及地緣政治等不確定因素，即將到來的美國大選，以及中美就電動車關稅問題，均可能導致市場動盪加劇。英國和法國的7月國會選舉亦值得關注。投資者需保持警惕，密切關注市場動態。他建議，強積金成員應分散投資，避免過度集中在單⼀資產類別以降低損失風險。