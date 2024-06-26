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財經
2024-06-26 16:40:00

OpenAI 7月起停止向內地開發者提供AI工具及軟件

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OpenAI 7月起停止向內地開發者提供AI工具及軟件

OpenAI 7月起停止向內地開發者提供AI工具及軟件

ChatGPT開發商OpenAI，已在全球逾160個國家及地區提供服務，但一直都未向包括中國內地及香港在內的地區提供服務。目前不少兩地的初創企業會透過虛擬私人網路（VPN）或其他方法存取 OpenAI的API平台，並用以建立自家應用程式。

但有外媒報道，多名內地用戶陸續收到OpenAI的「警告信」，表示自7月9日起，會停止向所有「不支援國家和地區」提供API服務，以阻止這些國家的公司利用ChatGPT建構自家AI產品，又指受影響組織如果希望繼續使用OpenAI服務，就必須在支援的國家或地區內進行訪問。

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OpenAI舉措或與美國國安有關

《彭博社》報道，OpenAI發言人發聲明指，公司將採取額外舉措，阻止來自於公司不支持獲取OpenAI服務的地區的API流量。

報道指，OpenAI的新上任董事會成員Paul M. Nakasone，曾任美國國家安全局，負責保護美國的數碼基礎設施及網路防禦，市場認為OpenAI新舉措或與美國國安有關。OpenAI行政總裁Sam Altman早前曾稱，過去數月阻止至少5宗涉及操縱公眾意見的「秘密影響」行動。

內地AI公司鼓勵開發者改用自家研發產品

至於內地官媒《證券時報》亦報道，內地社交媒體上流傳的截屏顯示，OpenAI向位於中國內地的開發者發送相關停止提供服務的通知，又稱計劃從7月開始禁止其獲取OpenAI的工具和軟件。

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同時，內地多間AI公司鼓勵開發者改用國內研發的AI自有產品，包括獲阿里巴巴（9988）和騰訊（700）支持的「智譜AI」，指其GLM模型完全以OpenAI的產品生態系統為基準；百度亦推出讓新用戶免費遷移到其Ernie平台的計劃；阿里雲則表示，會為OpenAI API用戶提供免費代幣和遷移至自家AI平台的服務，而且更強調其Qwen-plus的價格明顯低於GPT-4。

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