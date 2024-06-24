Uber登陸香港10周年　總經理：近90%乘客歡迎公司在港提供服務

Uber表示，2024年迎來為香港服務10周年的日子，過去10年已經接載總共約360萬名香港乘客。該企近日亦進行一項調查，顯示70%的香港市民表示Uber對其生活帶來正面的影響，亦有近90%乘客歡迎公司在香港提供服務。同時，有83%的Uber乘客用戶認為「Uber能為香港帶來裨益」。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，據該企最近進行的一項調查顯示，近90%乘客歡迎公司在港提供服務，他指，大比數的肯定和支持驅使Uber更積極為香港社會提供正面的貢獻。

Uber調查又顯示，該企75%的司機夥伴享受透過Uber駕駛，並指出最滿意是靈活的收入機會，以及「自己做老闆」的感覺；超過70%的士司機表示，加入Uber後收入有提高且駕駛更愉快。此外，另有12%的Uber香港行程是來自海外遊客。

的士檢控宗數有上升趨勢

近期的士亦成為城市熱話，市民非常關注的士服務。運輸及物流局局長林世雄日前亦於電台節目表示，有關規管非法網約車問題，當局的研究已接近尾聲，包括考慮是否發牌等，並將與立法會議員、業界及持分者討論研究結果，商議未來路向。