世界盃外圍賽｜中國與日本澳洲沙特阿拉伯同處C組　亞洲區18強入決賽周勢危

世界盃亞洲區外圍賽會在今日（27日）進行抽籤。第2圈分組賽以1球逃過出局命運的中國隊，被列入第5級別，最終國足被抽入C組，對手有日本、澳洲、沙特阿拉伯、巴林及印尼，要爭取在這一圈出線機會相當困難，但仍有望可循分組第3、4名轉戰第4圈努力。

小組前兩名晉世界盃決賽周

雖然2026年的世界盃決賽周增至48隊，而亞洲區有8.5個名額。在亞洲區的第3圈分組賽，將定出其中6個名額。18支球隊會分做3組，每組各6隊，小組前兩名將直接晉級決賽周，而小組的第3及4名，就仍然有第4圈的比賽資格，並再爭奪餘下2個席位。18支球隊，以本月20日的世界排名來劃分，當中日本、伊朗及南韓列為第1級別，至於中國就在第5級別，同組別有巴勒斯坦及吉爾吉斯。分組賽會在9月的國際賽期開始至明年6月，分組6隊進行主客雙循環的對賽。

中國身處的C組，要與亞洲頂尖的日本、澳洲及沙特阿拉伯爭取小組首兩名出線可說是相當困難。然而仍有第4圈的機會。第3圈的6支3、4名球隊，會在第4圈賽事分為兩組，各組首名可直接晉級，而次名會進行亞洲區的附加賽，並再與另外5支來自各洲的代表爭取最後2個附加賽資格。