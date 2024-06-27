李海仁首度開腔回應，對於集訓期間喝酒表示深感懊悔及道歉，但她表示與師弟徐玟圭屬前男女朋友關係，在這次集訓期間復合，強調並沒有性侵對方。

【6月27日更新】南韓花式滑冰國家隊被揭上月在意大利集訓期間發生性騷擾醜聞，兩名20歲及19歲女選手在酒店內飲酒後，性侵16歲男選手徐玟圭及拍下影片。南韓滑冰協會已就事件進行調查，涉事選手分別被罰禁賽1年及3年，禁賽3年的是被譽為「金妍兒接班人」的李海仁。

李海仁今日首度開腔回應，對於集訓期間喝酒表示深感懊悔及道歉，但她表示與師弟屬前男女朋友關係，在這次集訓期間復合，強調並沒有性侵對方。

李海仁表示，對方是她高中時交往的男朋友，因父母反對而分手，雙方今次在集訓重逢，發現二人仍有感情，所以復合了，但不想父母知道而決定保密。她指滑冰協會因不知道兩人的關係而誤解事實，計劃就禁賽懲罰向南韓奧委會上訴，惟會接受最終的紀律處分，作出深刻反省。

▼▼「金妍兒接班人」李海仁涉性侵▼▼