巴黎奧運｜國際奧委會確認39人獲中立選手資格　全部俄羅斯及白俄羅斯運動員

國際奧委會（IOC）早前表示，會接納俄羅斯及白俄羅斯的運動員，以中立運動員的身份參與奧運。而國際奧委會在周四（27日）更新獲准以中立身份出賽的名單，當中包括部份因傷不會出戰的代表，而目前獲批的選手為39人。
因為俄烏戰爭的問題，俄羅斯及白俄羅斯被禁止參與奧運，然而個別運動員，仍可以獨立身份出戰。在本月中IOC已公布了首批，包括摔跤、舉重、單車等的運動員名單。而IOC在周四再確定網球、射擊及賽艇等的選手。
部份選手或不會參賽
其中在網球項目，合共有10名中立運動員，包括8名持俄羅斯護照及2人持白俄羅斯護照，當中包括男單的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）及魯布列夫（Andrey Rublev），還有女單的卡莎堅娜（Daria Kasatkina）、森辛洛娃（Liudmila Samsonova）、莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）及艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）。然而俄羅斯的網球協會早前曾表示，魯布列夫、森辛洛娃以及卡查洛夫（Karen Khachanov）都不會參賽。
根據IOC的公布，現時有39名運動員獲批准以中立身份出賽，當中包括22人是俄羅斯國籍以及17人為白俄羅斯國籍，然而在部份運動員未宣布參賽下，可能最終數字不會有這麼多。