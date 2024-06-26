巴黎奧運｜東道主「環保」選手村不裝冷氣　英美日本決定帶私伙

距離巴黎奧運開幕不足一個月，各支代表隊伍已開始為選手村的設備做準備。由於今屆奧運，東道主的法國希望能造到「綠色奧運」，故此在選手村內不設有冷氣機，然而一些有「本錢」的代表隊又豈會讓運動員未比賽先做「林超英」，於是包括英國、美國及日本等，計劃帶自己的冷氣機到當地。

美國奧委會總裁赫許蘭（Sarah Hirshland）在上星期五（21日）已表示，美國隊欣賞當局對持續發展的努力，不過協會仍會自攜冷氣設備，提供予美國的運動員。她表示：「你可以想像，在這段時間內，一致性及可預測的環境對美國隊表現至為重要。在我們與運動員的溝通之中，這是非常高的優先項目，一些運動員認為這是對他們表現的一個關鍵部份。」