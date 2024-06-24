巴黎奧運｜美國世錦賽個人雙金跑手利里斯　藏《遊戲王》藍眼白龍卡選拔賽奪冠

美國近期為多項賽事進行奧運選拔，其中在田徑項目，上屆奧運男子200米銅牌的利里斯（Noah Lyles），以9秒83獲得冠軍，取得巴黎奧運的入場券。不過這位眾所周知的日本動漫愛好者，在準決賽拿出《遊戲王》稀有卡片「藍眼白龍」的影片更引起關注。

去年在男子100米及200米的世錦賽中奪標，同時也在2項接力為美國取勝，共獲4金的利里斯是今次選拔賽的焦點。結果在男子100米的決賽，他成功以9秒83贏得冠軍，而第2名的比拿歷克（Kenny Bednarek）以及第3的費特基利（Fred Kerley）同樣都在9秒9以內完成。利里斯在賽後表示：「這只是計劃的一部份。可能會讓一些人震驚吧，不過如果你知道目標，你就會明白。」