巴黎奧運｜荷蘭沙排代表遭英國傳媒揭發　10年前曾因強姦未成年少女入獄

荷蘭沙灘排球代表的雲迪韋迪（Steven van de Velde），其身份引起了爭議。原因是這位29歲運動員早在10年前因為強姦一名12歲少女而被判囚4年。出獄後接受體育訓練，並獲得今屆奧運資格。 英國媒體揭露，現年29歲的雲迪韋迪，在2014年被指強姦一名12歲女童，被判囚4年。荷蘭排球協會的總經理就發聲明回應：「我們都知道史堤芬（雲迪韋迪）的過去。他曾經根據英國法律被定罪，並已經服刑。在此以後，我們持續與史堤芬聯繫，而他已現在已完全融入荷蘭排球社群。」

荷蘭奧委會等支持參賽 據英國媒體報道，雲迪韋迪在英國服刑一段時間後，於2017年被遣送回荷蘭繼續服刑，他在2018年接受當地媒體訪問時表示：「我確實有做過，我不能回頭，所以我會承擔後果。當然，這是我一生最大的錯誤。」荷蘭排協經理指：「自他回歸以來，他在證明他的為人及他的專業精神是一個楷模。」而雲迪韋迪亦獲得其所屬的運動團體及荷蘭排協的支持。 雲迪韋迪就表示：「我知道世界最大的體育盛事即將舉行，這會吸引國際媒體的注意。因為我從父母、朋友、認識的人及同事間獲得第二次的機會，他們在我年輕時犯下人生最大錯誤後重新接受我。我感激荷蘭排球協會，因為他們為我提供清晰的狀況及條件，以及未來再次參與這個漂亮的運動。不過我同時也回想少年的自己，一個沒有安全感，未準備面對作為頂級運動員的人生，以及內心的不安，當時我迷失自己的方向。」